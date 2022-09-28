"Челси" решил побороться за Беллингема

"Челси" решил вступить в борьбу за полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема.

Беллингем является одной из самых лакомых целей для ведущих клубов Европы, и ожидается, что в конце сезона разгорится нешуточная битва за Джуда.



Претендентами на 19-летнего игрока сборной Англии считаются "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Реал", а The Telegraph утверждает, что "Челси" решил не оставаться в стороне.



Владелец "Челси" Тодд Бели чувствует, что его клуб уже уступает конкурентам в этой борьбе, но все еще имеет достаточно времени, чтобы изменить ситуацию и перехватить юного полузащитника, чей трансфер оценивается в 130 миллионов фунтов.