Беллингем предпочитает "Реал"

Полузащитник дортмундской "Борусси" Джуд Беллингем готов отвергнуть интерес из Премьер-Лиги ради перехода в "Реал".

Ожидается, что грядущим летом гранды Премьер-Лиги, включая уже установивший контакт с лагерем игрока "Ливерпуль", сойдутся в битве за Беллингема.



Однако сам Джуд склоняется к переезду в Ла Лигу и уже решил, что не будет продлевать свой контракт в Дортмунде, как утверждает Marca.



19-летний игрок сборной Англии называется целью номер один главного тренера "Реала" Карло Анчелотти, и ожидается, что клуб из Мадрида направит свое предложение в конце сезона.