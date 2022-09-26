Беллингем предпочитает "Реал"
Полузащитник дортмундской "Борусси" Джуд Беллингем готов отвергнуть интерес из Премьер-Лиги ради перехода в "Реал".
Ожидается, что грядущим летом гранды Премьер-Лиги, включая уже установивший контакт с лагерем игрока "Ливерпуль", сойдутся в битве за Беллингема.
Однако сам Джуд склоняется к переезду в Ла Лигу и уже решил, что не будет продлевать свой контракт в Дортмунде, как утверждает Marca.
19-летний игрок сборной Англии называется целью номер один главного тренера "Реала" Карло Анчелотти, и ожидается, что клуб из Мадрида направит свое предложение в конце сезона.
26.09.2022 23:00
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