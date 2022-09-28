Райс: "Беллингем — будущее английского футбола"

Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс назвал своего визави Джуда Беллингема из дортмундской "Боруссии" "будущим английского футбола".

Если в матчах англичан против Италии и Германии в Лиге Наций и был какой-либо положительный момент, то связан он с возросшей ролью 19-летнего Беллингема для команды.



Райс восхищается своим юным партнером по сборной и считает, что Беллингем способен стать ключевой фигурой для англичан на следующие полтора десятка лет.



"Ему 19, но у него тело 28-летнего — он мужчина!"



"Он мыслит как мужчина, играет как мужчина и демонстрирует характер. Он — это будущее английского футбола на следующие 15 лет, если он этого захочет".



"Также он классный парень, и он по-настоящему подстегивает тебя на поле. Мы подстегиваем друг друга, и играть рядом с ним — это честь. Да и мне самому только 23!"



"Я уже давно здесь и сыграл гораздо больше матчей, чем он, но этот 19-летний парень уже дает столь многое команде, он так энергичен".



"Джуд может исполнять роль опорника, он может играть 8-го номера, он может играть 10-го номера. Он может играть везде в полузащите, и я знаю, что он будет ключевой фигурой для нас. Каждый раз, когда мы играем вместе, наше взаимопонимание улучшается".



"Надеюсь, он продолжит развиваться. Я говорю ему: "Давай в атаку и бомби там, а я останусь здесь и подстрахую тебя!"



"Он молодой человек со взрослой головой. Все парни любят его. Думаю, я никогда не видел, чтобы кто-нибудь был так хорош в 19 лет. У него есть все", — цитирует Райса Daily Mail.