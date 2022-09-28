Райс: "Беллингем — будущее английского футбола"
Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс назвал своего визави Джуда Беллингема из дортмундской "Боруссии" "будущим английского футбола".
Если в матчах англичан против Италии и Германии в Лиге Наций и был какой-либо положительный момент, то связан он с возросшей ролью 19-летнего Беллингема для команды.
Райс восхищается своим юным партнером по сборной и считает, что Беллингем способен стать ключевой фигурой для англичан на следующие полтора десятка лет.
"Ему 19, но у него тело 28-летнего — он мужчина!"
"Он мыслит как мужчина, играет как мужчина и демонстрирует характер. Он — это будущее английского футбола на следующие 15 лет, если он этого захочет".
"Также он классный парень, и он по-настоящему подстегивает тебя на поле. Мы подстегиваем друг друга, и играть рядом с ним — это честь. Да и мне самому только 23!"
"Я уже давно здесь и сыграл гораздо больше матчей, чем он, но этот 19-летний парень уже дает столь многое команде, он так энергичен".
"Джуд может исполнять роль опорника, он может играть 8-го номера, он может играть 10-го номера. Он может играть везде в полузащите, и я знаю, что он будет ключевой фигурой для нас. Каждый раз, когда мы играем вместе, наше взаимопонимание улучшается".
"Надеюсь, он продолжит развиваться. Я говорю ему: "Давай в атаку и бомби там, а я останусь здесь и подстрахую тебя!"
"Он молодой человек со взрослой головой. Все парни любят его. Думаю, я никогда не видел, чтобы кто-нибудь был так хорош в 19 лет. У него есть все", — цитирует Райса Daily Mail.
28.09.2022 14:00
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Наблюдал за обоими полузащитниками.
Джуду надо добавить в напористости и физической силе. В будущем может стать доминирующим полузащитником, который будет контролировать пространство от штрафной до шрафной. Надо сказать, что я не заметил каких-либо незрелых действий в его игре. И это лишь в 19 лет!
Райс восхищает меня не меньше. Он прекрасно контролирует игру и направляет атаки сборной. Мне нравится, что он использует передачи любой длины.
В будущем его можно передвинуть к атаке. Он способен играть в стиле Джеррарда и КДБ. Он прекрасно видит поле, отлично обращается с мячом и имеет нужные физические данные. Если он будет играть ближе к шрафно соперника, то сможет создавать моменты для своих партнёров.
В общем, эти двое молодых парней будут самыми желанными игроками для любого английского клуба летом. Отдавать за них свыше 80 млн не выглядит астрономической переплатой.
Следующим летом за них должна развязаться настоящая война между английскими топами.
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самый обычный чел
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