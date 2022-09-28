В Ришарлисона бросили бананом

Нападающий "Тоттенхэма" Ришарлисон подвергся расистскому оскорблению в матче за сборную Бразилии.

Этот инцидент случился в победном для бразильской сборной (5:1) товарищеском матче против Туниса в Париже накануне вечером.



Забив второй гол своей команды, Ришарлисон отправился праздновать это событие к угловому флажку, где в него чуть не прилетел банан, который полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред затем пнул подальше.



В данный момент проводится расследование случившегося. Федерация футбола Бразилии уже выпустила свое заявление, осудив любые проявления расизма.



Как отмечает The Independent, на этот матч пятикратные чемпионы Мира бразильцы вышли со специальным антидискриминационным баннером, который гласил: "Без наших чернокожих игроков у нас не было бы этих звезд на футболках".