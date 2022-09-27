Конате готов сыграть свой первый матч в сезоне

Защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате восстановился после травмы колена и готов сыграть свой первый матч в этом сезоне.

23-летний Конате находится вне игры с июля, когда он повредил свое колено в товарищеском матче против "Страсбура" в июле.



В отсутствие Ибраимы "Ливерпуль" демонстрирует крайне неважную игру в обороне — даже Виргил Ван Дейк не выглядит образцом надежности, не говоря уже о Джо Гомесе или Жоэле Матипе.



К счастью, после международного перерыва главного тренера "красных" Юргена Клоппа ждет подкрепление. Как сообщает RMC Sport, Конате "получил зеленый свет" на участие в матче Премьер-Лиги против "Брайтона" в ближайшую субботу.



К ближайшему уикенду также должны набрать оптимальную форму полузащитники "Ливерпуля" Джордан Хендерсон, Тиаго Алькантара и Артур Мело.