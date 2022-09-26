Лебеф: "Александер-Арнольд — защитник уровня Чемпионшипа"

Экс-звезда "Челси" и сборной Франции Франк Лебеф считает, что Трент Александер-Арнольд соответствует Чемпионшипу по уровню своей игры в обороне.

К своим 23 годам Александер-Арнольд завоевал каждый трофей на внутренней арене, а также выиграл с "Ливерпулем" Лигу Чемпионов.



Прежде всего Трент славится своими подключениями в атаку и умелыми передачами с флангов, и многие называют его эталоном современного крайнего защитника.



Однако на старте нового сезона у "Ливерпуля" не ладится игра, и Александер-Арнольду приходится обороняться больше, чем обычно, а с этим у него возникают большие проблемы. Лебеф не удивлен, что в сборной Англии Трент не является основным игроком.



"Посмотрите на Трента Александер-Арнольда. Я обожаю этого парня, его атакующие способности. Но в плане оборонительных действий он на уровне Чемпионшипа".



"Ему подходит только игровая система Клоппа. Когда система ему не подходит, как мы наблюдаем в этом сезоне, все вы видите его слабость в обороне", — цитирует Лебефа Daily Mail.