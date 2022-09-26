Лебеф: "Александер-Арнольд — защитник уровня Чемпионшипа"

Трент Александер-Арнольд Экс-звезда "Челси" и сборной Франции Франк Лебеф считает, что Трент Александер-Арнольд соответствует Чемпионшипу по уровню своей игры в обороне.

К своим 23 годам Александер-Арнольд завоевал каждый трофей на внутренней арене, а также выиграл с "Ливерпулем" Лигу Чемпионов.

Прежде всего Трент славится своими подключениями в атаку и умелыми передачами с флангов, и многие называют его эталоном современного крайнего защитника.

Однако на старте нового сезона у "Ливерпуля" не ладится игра, и Александер-Арнольду приходится обороняться больше, чем обычно, а с этим у него возникают большие проблемы. Лебеф не удивлен, что в сборной Англии Трент не является основным игроком.

"Посмотрите на Трента Александер-Арнольда. Я обожаю этого парня, его атакующие способности. Но в плане оборонительных действий он на уровне Чемпионшипа".

"Ему подходит только игровая система Клоппа. Когда система ему не подходит, как мы наблюдаем в этом сезоне, все вы видите его слабость в обороне", — цитирует Лебефа Daily Mail.


Метки Александер-Арнольд, Лебеф, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2022 08:00

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  1. blueswin 26.09.2022 08:29 # blueswin
    это аналог Маркоса Алонсо, он очень опасно атаку, завершает атаки, хороший пас, видение поля, умение прострелить, сыграть в стенку убежать, а вот в защите всё очень плохо, это и мешало ему по настоящему считаться большим игроком

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  2. superglor 26.09.2022 08:08 # superglor
    Я считаю это оскорблением для Чемпионшипа, ставить это портовое ничтожество с косичками на один уровень с такой высокоуровневой лигой.

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