"Челси" попрощался с главой своей медицинской службы

Кадровая ротация "Челси" продолжилась уходом главы медицинской службы клуба Пако Биоски.

Завершив приобретение "Челси" в конце мая, американский бизнесмен Тодд Бели активно взялся за обновление структуры управления своего нового клуба.



"Челси" уже попрощался с президентом Брюсом Баком, директором Мариной Грановской, техническим советником Петром Чехом, директором по коммуникациям Стивом Аткинсом, а также с коммерческим директором Дамьеном Уиллоби, которого уличили в сексуальных домогательствах.



А теперь, как сообщает The Telegraph в эксклюзивном материале, "Челси" покинул и Биоска, который трудился в лондонском клубе с 2011 года, в течение этого времени засвидетельствовав завоевание двух трофеев Лиги Чемпионов.



После ухода 69-летнего испанца обязанности главного врача "Челси" на себя временно примет Димитриос Калоянидис.