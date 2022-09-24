"Челси" попрощался с главой своей медицинской службы
Кадровая ротация "Челси" продолжилась уходом главы медицинской службы клуба Пако Биоски.
Завершив приобретение "Челси" в конце мая, американский бизнесмен Тодд Бели активно взялся за обновление структуры управления своего нового клуба.
"Челси" уже попрощался с президентом Брюсом Баком, директором Мариной Грановской, техническим советником Петром Чехом, директором по коммуникациям Стивом Аткинсом, а также с коммерческим директором Дамьеном Уиллоби, которого уличили в сексуальных домогательствах.
А теперь, как сообщает The Telegraph в эксклюзивном материале, "Челси" покинул и Биоска, который трудился в лондонском клубе с 2011 года, в течение этого времени засвидетельствовав завоевание двух трофеев Лиги Чемпионов.
После ухода 69-летнего испанца обязанности главного врача "Челси" на себя временно примет Димитриос Калоянидис.
24.09.2022 17:00
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