Де Йонг: "Всегда хотел остаться в "Барселоне"

Френки Де Йонг Полузащитник "Барселоны" Френки Де Йонг заявил, что он даже не помышлял о переходе в "Манчестер Юнайтед" или "Челси" минувшим летом.

Де Йонг считался трансферной целью номер один главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага, а также Френки сватали в "Челси".

И хотя "Барселона" была открыта к продаже Де Йонга для пополнения опустевшей казны, сам 25-летний голландец наотрез отказался покидать "Ноу Камп" и в итоге добился своего.

"Я всегда хотел остаться в "Барселоне", и поэтому я всегда сохранял спокойствие лето".

"Я не могу чересчур вдаваться в детали. Но послушайте... У клуба были свои идеи, у меня тоже были свои идеи, и порой вы конфликтуете из-за этого. Но в конце концов все сложилось хорошо", — цитирует Де Йонга Daily Mirror.


Метки Барселона, Де Йонг, Манчестер Юнайтед, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.09.2022 23:00

Количество просмотров Просмотров: 272

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  1. grishatkach 21.09.2022 23:57 # grishatkach
    21.09.2022 23:05 #
    redevil777

    Нахуй этого субтила

    Источник: http://fapl.ru/posts/95712/

    ну мы же молчим, что твоя мать шлюха

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  2. redevil777 21.09.2022 23:05 # redevil777
    Нахуй этого субтила

    (ответить)

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