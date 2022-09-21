Де Йонг: "Всегда хотел остаться в "Барселоне"

Полузащитник "Барселоны" Френки Де Йонг заявил, что он даже не помышлял о переходе в "Манчестер Юнайтед" или "Челси" минувшим летом.

Де Йонг считался трансферной целью номер один главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага, а также Френки сватали в "Челси".



И хотя "Барселона" была открыта к продаже Де Йонга для пополнения опустевшей казны, сам 25-летний голландец наотрез отказался покидать "Ноу Камп" и в итоге добился своего.



"Я всегда хотел остаться в "Барселоне", и поэтому я всегда сохранял спокойствие лето".



"Я не могу чересчур вдаваться в детали. Но послушайте... У клуба были свои идеи, у меня тоже были свои идеи, и порой вы конфликтуете из-за этого. Но в конце концов все сложилось хорошо", — цитирует Де Йонга Daily Mirror.