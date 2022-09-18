Франк: "Арсенал" — претендент на титул"

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк считает, что теперь "Арсенал" должен считаться претендентом на титул.

В воскресенье "Брентфорд" по всем статьям уступил "Арсеналу" со счетом 0:3, однако Франк не спешит критиковать свою команду — Томас предпочитает сосредоточиться на том, насколько хорош был соперник.



"Думаю, мы сыграли довольно хорошо, но если ты хочешь победить команду, которая в форме, ты не можешь пропускать первый гол после стандарта и второй гол так, как пропустили мы".



"Они недосчитались Эдегора, но он выпустили вместо него игрока за 35 миллионов фунтов (Фабиу Виейра). Это показывает их класс, и я уважаю это. Они заслужили победу. Вы могли видеть, как упорно они трудились".



"Вы могли видеть, как они праздновали первый гол. Они сбились в кучу, поэтому они явно говорили о том, какое это сложное место для выезда, и они проявили нам огромное уважение. Я доволен этим, потому что это означает, что мы делаем кое-что хорошее".



"Думаю, они выступят блестяще. Думаю, теперь они сражаются за титул", — сообщил Франк Sky Sports.