Франк: "Арсенал" — претендент на титул"
Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк считает, что теперь "Арсенал" должен считаться претендентом на титул.
В воскресенье "Брентфорд" по всем статьям уступил "Арсеналу" со счетом 0:3, однако Франк не спешит критиковать свою команду — Томас предпочитает сосредоточиться на том, насколько хорош был соперник.
"Думаю, мы сыграли довольно хорошо, но если ты хочешь победить команду, которая в форме, ты не можешь пропускать первый гол после стандарта и второй гол так, как пропустили мы".
"Они недосчитались Эдегора, но он выпустили вместо него игрока за 35 миллионов фунтов (Фабиу Виейра). Это показывает их класс, и я уважаю это. Они заслужили победу. Вы могли видеть, как упорно они трудились".
"Вы могли видеть, как они праздновали первый гол. Они сбились в кучу, поэтому они явно говорили о том, какое это сложное место для выезда, и они проявили нам огромное уважение. Я доволен этим, потому что это означает, что мы делаем кое-что хорошее".
"Думаю, они выступят блестяще. Думаю, теперь они сражаются за титул", — сообщил Франк Sky Sports.
18.09.2022 19:00
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каждый год один и тот же базар тупой, причем эти люди на прямую работают в футболе , у них реально память как у улиток что ли? Команда даже в первом круге занимавшая 1 место не всегда доходит до титула а тут 7 игр сыграли , просто лол
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