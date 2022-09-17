Конте готов убрать Сона из стартового состава

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте подтвердил, что готов убрать нападающего Сона Хен Мина из стартового состава.

В прошлом сезоне Сон разделил "Золотую бутсу" в Премьер-Лиге, забив 23 гола, но в этой кампании пока не отличился ни разу.



Конте чувствует, что 30-летний южнокореец зол из-за своей голевой засухи, и готов дать шанс другим игрокам.



"Бесспорно, Сонни не чувствует себя счастливым, потому что он не забивает. Это нормально, и мне нравится, что он слегка зол на эту ситуацию, потому что это означает, что он хочет изменить это. Речь о Сонни, и он действительно важный игрок для нас".



"Бесспорно, такое может быть, что в некоторых матчах он не будет выходить в стартовом составе, как и Харри (Кейн). Но только для того, чтобы поберечь его и дать ему возможность отдохнуть, восстановить свою энергию и помочь нам победить. В субботу я определенно обращусь к ротации", — цитирует Конте Daily Mail.