"Сити" получил 153 млн. фунтов призовых от Премьер-Лиги за сезон 2021/22
Премьер-Лига раскрыла, что "Манчестер Сити" получил 153 миллиона фунтов в качестве призовых за завоевание титула Премьер-Лиги.
В сезоне 2021/22 команда Хосепа Гвардиолы оформила свой четвертый титул за пять последних лет, в драматичной борьбе одолев "Астон Виллу" в последнем туре и едва не позволив "Ливерпулю" опередить себя.
Призовые в Премьер-Лиге традиционно складываются из равной для каждого клуба доли и доли, которая зависит от итоговой позиции в таблице и количества показанных в прямом эфире матчей на территории Великобритании.
Завоевав первое место, "Сити" обеспечил себе 153 млн. фунтов призовых — на 1 млн. фунтов с небольшим больше, чем финишировавший вторым "Ливерпуль".
Аутсайдеры тоже оказались не обделены. Призовые занявшего последнее место "Норвича" составили свыше 100 млн. фунтов.
16.09.2022 11:00
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КОРОЛИ!!!
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Членси и тут очко нюхают колбасе ахаха
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Афигительные деньги для клубов в АПЛ
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в драматичной борьбе одолев "Астон Виллу" в последнем туре и едва не позволив "Ливерпулю" опередить себя.
Источник: http://fapl.ru/posts/95603/
ах ах ах подзалупаль лахи портовые
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