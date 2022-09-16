"Сити" получил 153 млн. фунтов призовых от Премьер-Лиги за сезон 2021/22

Манчестер Сити Премьер-Лига раскрыла, что "Манчестер Сити" получил 153 миллиона фунтов в качестве призовых за завоевание титула Премьер-Лиги.

В сезоне 2021/22 команда Хосепа Гвардиолы оформила свой четвертый титул за пять последних лет, в драматичной борьбе одолев "Астон Виллу" в последнем туре и едва не позволив "Ливерпулю" опередить себя.

Призовые в Премьер-Лиге традиционно складываются из равной для каждого клуба доли и доли, которая зависит от итоговой позиции в таблице и количества показанных в прямом эфире матчей на территории Великобритании.

Завоевав первое место, "Сити" обеспечил себе 153 млн. фунтов призовых — на 1 млн. фунтов с небольшим больше, чем финишировавший вторым "Ливерпуль".

Аутсайдеры тоже оказались не обделены. Призовые занявшего последнее место "Норвича" составили свыше 100 млн. фунтов.

Призовые


Метки Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2022 11:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 16.09.2022 12:01 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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  2. felix-the-cat 16.09.2022 11:26 # felix-the-cat
    Членси и тут очко нюхают колбасе ахаха

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  3. chelsiukpro 16.09.2022 11:24 # chelsiukpro
    Афигительные деньги для клубов в АПЛ

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  4. meshuggah 16.09.2022 11:09 # meshuggah
    в драматичной борьбе одолев "Астон Виллу" в последнем туре и едва не позволив "Ливерпулю" опередить себя.

    Источник: http://fapl.ru/posts/95603/

    ах ах ах подзалупаль лахи портовые

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