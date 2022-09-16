"Сити" получил 153 млн. фунтов призовых от Премьер-Лиги за сезон 2021/22

Премьер-Лига раскрыла, что "Манчестер Сити" получил 153 миллиона фунтов в качестве призовых за завоевание титула Премьер-Лиги.

В сезоне 2021/22 команда Хосепа Гвардиолы оформила свой четвертый титул за пять последних лет, в драматичной борьбе одолев "Астон Виллу" в последнем туре и едва не позволив "Ливерпулю" опередить себя.



Призовые в Премьер-Лиге традиционно складываются из равной для каждого клуба доли и доли, которая зависит от итоговой позиции в таблице и количества показанных в прямом эфире матчей на территории Великобритании.



Завоевав первое место, "Сити" обеспечил себе 153 млн. фунтов призовых — на 1 млн. фунтов с небольшим больше, чем финишировавший вторым "Ливерпуль".



Аутсайдеры тоже оказались не обделены. Призовые занявшего последнее место "Норвича" составили свыше 100 млн. фунтов.



