Тен Хаг: "Роналду нуждался в этом голе"

Криштиану Роналду После победы 0:2 над "Шерифом" главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эркик Тен Хаг отметил важность дебютного для Криштиану Роналду гола в сезоне.

Реализованный Роналду пенальти в Кишиневе помог "Юнайтед" набрать первые очки на групповом этапе Лиги Европы. Этот гол стал 699-м в клубной карьере Криштиану — и его первым в этом сезоне.

Тен Хаг рад, что Роналду прервал свою голевую засуху. Эрик чувствует, что остальная команда пыталась помочь 37-летнему португальцу.

"Роналду нуждался в этом голе. Много раз он был близок, и он так сильно этого хотел. Мы рады за него, и команда хотела дать ему гол. Когда Криштиану исполняет пенальти, ты знаешь, что это будет гол", — сообщил Тен Хаг MUTV.


Метки Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Роналду, Тен Хаг, Шериф

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2022 06:00

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  1. bangladesh 16.09.2022 08:38 # bangladesh
    король лиги европы

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  2. selta 16.09.2022 06:09 # selta
    Тен Хааг хорош! знает толк в тонкоте

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