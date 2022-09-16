Тен Хаг: "Роналду нуждался в этом голе"

После победы 0:2 над "Шерифом" главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эркик Тен Хаг отметил важность дебютного для Криштиану Роналду гола в сезоне.

Реализованный Роналду пенальти в Кишиневе помог "Юнайтед" набрать первые очки на групповом этапе Лиги Европы. Этот гол стал 699-м в клубной карьере Криштиану — и его первым в этом сезоне.



Тен Хаг рад, что Роналду прервал свою голевую засуху. Эрик чувствует, что остальная команда пыталась помочь 37-летнему португальцу.



"Роналду нуждался в этом голе. Много раз он был близок, и он так сильно этого хотел. Мы рады за него, и команда хотела дать ему гол. Когда Криштиану исполняет пенальти, ты знаешь, что это будет гол", — сообщил Тен Хаг MUTV.