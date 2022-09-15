"Юнайтед" на классе победил "Шериф"

Криштиану Роналду Первый гол Криштиану Роналду в сезоне помог "Манчестер Юнайтед" одержать победу 0:2 на классе в гостях у "Шерифа" и набрать свои первые очки в Лиге Европы.

"Красным дьяволам" не составило труда взломать чужую оборону. На 19-й минуте Джейдон Санчо получил мяч от Кристиана Эриксена на границе штрафной, на замахе убрал защитника и отправил мяч в нижний угол ворот — 0:1.

Затем "Юнайтед" взял небольшую паузу. Поддерживаемый своими болельщиками "Шериф" пытался атаковать и даже нанес несколько ударов, но все оказались неточными.

В концовке первого тайма "дьяволы" вновь включились в игру. Удар Санчо был остановлен на линии ворот защитником, зато в следующей атаке Диогу Далот заработал пенальти, который был реализован его соотечественником Криштиану Роналду — 0:2.

Второй тайм получился довольно унылым. У хозяев мяч упорно не шел в створ, а гости не хотели напрягаться. Счет уже не изменился.

"Юнайтед" сделал результат в первом тайме за счет более высокого класса, реабилитировавшись за домашнее поражение от "Реал Сосьедад" неделю назад.

"Шериф" (Молдова) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 0:2 (0:2)

Голы: Санчо 17, Роналду 39 (пен).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот (Шоу 70), Мартинес (Магуайр 90), Варан, Маласиа, Мактоминей (Каземиро 45), Эриксен, Фернандеш, Антони (Гарначо 90), Санчо, Роналду.


Метки Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Шериф

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2022 21:40

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  1. narcot 15.09.2022 22:41 # narcot
    «Пусть Тарас дрожит в сортире, когда слышит вальс валькирий»

    Соловьиный помёт отрабатывает занятую своим телеканалом «Соловьёв.Live» частоту Euronews по полной. Так, на днях там пустили в эфир вот этот «чудесный» клип с рекламой ЧВК «Вагнера».

    Мы живём в обществе

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  2. sausage 15.09.2022 22:31 # sausage
    А чего Иактоминея поменяли? Я чёт упустил. Он же вроде норм первый тайм отработал. Или Тен Хаг решил всем дать поиграть?

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  3. superglor 15.09.2022 22:28 # superglor
    Пеналда даже Шерифу не может забить с игры, приходится выклянчивать пенальти. Как же Сити развел пригородных с якобы интересом к нему в прошлом году, просто брависсимо.

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  4. true-manc 15.09.2022 22:20 # true-manc
    пидорашки бездарные не умеют нормально, от бессилия взрывают плотины. и эти дауны обижались, когда их государство провозглашали террористическим, чисто террористы пидорасы же

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  5. true-manc 15.09.2022 22:17 # true-manc
    В России живут в деревянных бараках, моются водой из батарей, ходят в туалет на улицу, собирают валежник, заготавливают еду на зиму, но это никак не влияет на уровень удовлетворенности жизнью. Счастливой страну делают новости о том, что после ракетного удара рядовые украинцы осталась без света и воды

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  6. true-manc 15.09.2022 22:16 # true-manc
    Медведь - не случайно символ России. Большое, тупое, животное. Спит полгода, сосет х... Лапу, весной просыпается и жрет
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    Лесной мародер.
    Символично?

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  7. deman82 15.09.2022 22:03 # deman82
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  8. narcot 15.09.2022 21:57 # narcot
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  9. liverputin 15.09.2022 21:48 # liverputin
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  10. xah 15.09.2022 21:45 # xah
    Алга!!!

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