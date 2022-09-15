"Юнайтед" на классе победил "Шериф"
Первый гол Криштиану Роналду в сезоне помог "Манчестер Юнайтед" одержать победу 0:2 на классе в гостях у "Шерифа" и набрать свои первые очки в Лиге Европы.
"Красным дьяволам" не составило труда взломать чужую оборону. На 19-й минуте Джейдон Санчо получил мяч от Кристиана Эриксена на границе штрафной, на замахе убрал защитника и отправил мяч в нижний угол ворот — 0:1.
Затем "Юнайтед" взял небольшую паузу. Поддерживаемый своими болельщиками "Шериф" пытался атаковать и даже нанес несколько ударов, но все оказались неточными.
В концовке первого тайма "дьяволы" вновь включились в игру. Удар Санчо был остановлен на линии ворот защитником, зато в следующей атаке Диогу Далот заработал пенальти, который был реализован его соотечественником Криштиану Роналду — 0:2.
Второй тайм получился довольно унылым. У хозяев мяч упорно не шел в створ, а гости не хотели напрягаться. Счет уже не изменился.
"Юнайтед" сделал результат в первом тайме за счет более высокого класса, реабилитировавшись за домашнее поражение от "Реал Сосьедад" неделю назад.
"Шериф" (Молдова) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 0:2 (0:2)
Голы: Санчо 17, Роналду 39 (пен).
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот (Шоу 70), Мартинес (Магуайр 90), Варан, Маласиа, Мактоминей (Каземиро 45), Эриксен, Фернандеш, Антони (Гарначо 90), Санчо, Роналду.
15.09.2022 21:40
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