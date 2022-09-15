Дайер и Тони вызваны в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объявил имена 28 игроков, вызванных на матчи Лиги Наций против Италии и Германии.

Как и ожидалось, впервые в своей карьере вызов получил нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни, забивший пять голов в шести матчах этого сезона Премьер-Лиги.



Также стоит отметить, что впервые с 2020 года в национальную команду был приглашен защитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер, которого наставник "шпор" Антонио Конте не устает хвалить.



Из-за травм за бортом остались Джордан Пикфорд, Джордан Хендерсон и Маркус Рэшфорд, а вот Бена Уайта, Конора Галлахера, Харви Эллиотта и Джейдона Санчо Саутгейт проигнорировал сознательно.



Добавим, англичане сыграют с Италией на выезде 23 сентября, а через три дня примут дома Германию, и это будут последние для команды Саутгейта матчи перед стартом на ЧМ-2022 в Катаре.



Игроки, вызванные в сборную Англии на матчи против Италии и Германии



Голкиперы: Ник Поуп ("Бернли"), Аарон Рамсдейл ("Арсенал"), Дин Хендерсон ("Ноттингем Форест").



Защитники: Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Бен Чилуэлл, Рис Джеймс (оба — "Челси"), Конор Коуди ("Эвертон"), Эрик Дайер ("Тоттенхэм"), Марк Гехи ("Кристал Пэлас"), Харри Магуайр, Люк Шоу (оба — "Манчестер Юнайтед"), Джон Стоунс, Кайл Уолкер (оба — "Манчестер Сити"), Фикайо Томори ("Милан"), Киран Триппьер ("Ньюкасл"), ("Манчестер Сити").



Полузащитники: Джуд Беллингем ("Боруссия Дортмунд"), Мейсон Маунт ("Челси"), Калвин Филлипс ("Манчестер Сити"), Деклан Райс ("Вест Хэм"), Джеймс Уорд-Проуз ("Саутгемптон").



Нападающие: Тэмми Абрахэм ("Рома"), Джаррод Боуэн ("Вест Хэм"), Фил Фоден, Джек Грилиш (оба — "Манчестер Сити"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Букайо Сака ("Арсенал"), Рахим Стерлинг ("Челси").