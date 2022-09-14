"Юнайтед" не заявил Джонса на Премьер-Лигу

"Манчестер Юнайтед" не включил защитника Фила Джонса в свою заявку на сезон Премьер-Лиги 2022/23.

Джонс является одним из старожилов "Юнайтед", куда он прибыл из "Блэкберна" в 2011 году. Однако за два последних сезона подверженный травмам защитник сыграл только 13 матчей, включая два в старте.



Ранее в сентябре появилась информация, что главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг отцепил Фила от первой команды и заставил тренироваться с резервом.



Сейчас Тен Хаг фактически подтвердил, что Джонсу нет места в его планах. Не попав в заявку "Юнайтед" на Лигу Чемпионов, Фил не был зарегистрирован и на Премьер-Лигу.



Добавим, что контракт 30-летнего англичанина, на счету которого 229 матчей за "Юнайтед", истекает в конце этого сезона.