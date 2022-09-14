"Юнайтед" не заявил Джонса на Премьер-Лигу
"Манчестер Юнайтед" не включил защитника Фила Джонса в свою заявку на сезон Премьер-Лиги 2022/23.
Джонс является одним из старожилов "Юнайтед", куда он прибыл из "Блэкберна" в 2011 году. Однако за два последних сезона подверженный травмам защитник сыграл только 13 матчей, включая два в старте.
Ранее в сентябре появилась информация, что главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг отцепил Фила от первой команды и заставил тренироваться с резервом.
Сейчас Тен Хаг фактически подтвердил, что Джонсу нет места в его планах. Не попав в заявку "Юнайтед" на Лигу Чемпионов, Фил не был зарегистрирован и на Премьер-Лигу.
Добавим, что контракт 30-летнего англичанина, на счету которого 229 матчей за "Юнайтед", истекает в конце этого сезона.
14.09.2022 20:00
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Не попав в заявку "Юнайтед" на Лигу Чемпионов
Источник: http://fapl.ru/posts/95572/
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Легенда пригородных! Символ эпохи пропитого красноносого алкаша, который подбирал игроков себе под стать и потом они все вместе шли в подтрибунку к судьям.
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