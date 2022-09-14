13-летний Атертон стал самым молодым игроком в истории британского футбола
13-летний Кристофер Атертон стал самым молодым игроком в истории британского футбола.
Накануне Атертон вышел на замену во втором тайме победного для "Гленавона" матча против "Доллингстауна" (6:0) в рамках североирландского Кубка Лиги.
На тот момент Кристоферу было 13 лет и 329 дней, что сделало его самым молодым игроком, когда-либо принимавшим участие во взрослых профессиональных матчах на территории Великобритании, сообщает ESPN.
Таким образом, Атертон побил предыдущий рекорд, установленный в сентябре 1980 Имоном Коллинсом, который дебютировал за "Блэкпул" в возрасте 14 лет и 323 дней.
Добавим, Кристофер также стал автором результативной передачи в шестом голе "Гленавона".
14.09.2022 18:00
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Тегните, когда малец возьмет Золотой Мяч
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За здоровье ребенка не боятся?
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Ну это неправильно в таком возрасте играть во взрослом футболе. Всему своё время же.
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