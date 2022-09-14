13-летний Атертон стал самым молодым игроком в истории британского футбола

13-летний Кристофер Атертон стал самым молодым игроком в истории британского футбола.

Накануне Атертон вышел на замену во втором тайме победного для "Гленавона" матча против "Доллингстауна" (6:0) в рамках североирландского Кубка Лиги.



На тот момент Кристоферу было 13 лет и 329 дней, что сделало его самым молодым игроком, когда-либо принимавшим участие во взрослых профессиональных матчах на территории Великобритании, сообщает ESPN.



Таким образом, Атертон побил предыдущий рекорд, установленный в сентябре 1980 Имоном Коллинсом, который дебютировал за "Блэкпул" в возрасте 14 лет и 323 дней.



Добавим, Кристофер также стал автором результативной передачи в шестом голе "Гленавона".