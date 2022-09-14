13-летний Атертон стал самым молодым игроком в истории британского футбола

Кристофер Атертон 13-летний Кристофер Атертон стал самым молодым игроком в истории британского футбола.

Накануне Атертон вышел на замену во втором тайме победного для "Гленавона" матча против "Доллингстауна" (6:0) в рамках североирландского Кубка Лиги.

На тот момент Кристоферу было 13 лет и 329 дней, что сделало его самым молодым игроком, когда-либо принимавшим участие во взрослых профессиональных матчах на территории Великобритании, сообщает ESPN.

Таким образом, Атертон побил предыдущий рекорд, установленный в сентябре 1980 Имоном Коллинсом, который дебютировал за "Блэкпул" в возрасте 14 лет и 323 дней.

Добавим, Кристофер также стал автором результативной передачи в шестом голе "Гленавона".


Метки Атертон, Гленавон, рекорды

Автор mihajlo   

Дата 14.09.2022 18:00

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  1. frankylamp 14.09.2022 18:46 # frankylamp
    Тегните, когда малец возьмет Золотой Мяч

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  2. ray-black 14.09.2022 18:42 # ray-black
    За здоровье ребенка не боятся?

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  3. chelsea88 14.09.2022 18:09 # chelsea88
    Ну это неправильно в таком возрасте играть во взрослом футболе. Всему своё время же.

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