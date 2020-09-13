Менди оправдан судом по одному случаю изнасилования
Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди был признан судом невиновным по одному из пунктов.
Как сообщает BBC, сегодня Королевский клуб Чешира решил, что Менди не виноват в изнасиловании 19-летней девушки в своем особняке 24 июля прошлого года.
Сообщник 28-летнего француза Луи Саа Маттури был оправдан по двум случаям изнасилования той же девушки. Присяжным было предоставлено приватное видео, на котором предполагаемая жертва занимается "страстным сексом" и вовсе не выглядит насилуемой.
Менди и Маттури обвиняются еще по нескольким пунктам, но полностью отрицают свою неправоту. Ожидается, что стартовавший в августе судебный процесс продлится до середины декабря.
13.09.2022 20:00
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Ща прибежит эстонская шлюха и напишет, что этот хуйлан король
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по случаю изнасилования украины((
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