Анонс матча "Ливерпуль" — "Аякс"

В домашнем противостоянии с "Аяксом" во вторник вечером "Ливерпуль" постарается реабилитироваться за поражение 4:1 от "Наполи" в первом туре группового этапа Лиги Чемпионов.

По словам главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, за все его время работы в клубе "красные" еще никогда не были так плохи, как в Неаполе на прошлой неделе.



Клопп ожидает от своей команды реакции, однако "Аякс", несмотря на потерю ряда важных игроков минувшим летом, по-прежнему очень силен, доказав это победой 4:0 над "Рейнджерс" в первом туре.



В отличие от своего соперника, "Аякс" блестяще начал новый сезон, выиграв все семь первых матчей с общим счетом 25:3.



"Аякс" в Лиге Чемпионов, и здесь их место. Являются ли они сильнейшей командой в турнире? Я еще не видел остальных".



"Мы должны отреагировать, но это не гарантирует результат против "Аякса". Они выиграли все свои матчи в этом сезоне, они прошли через большую перестройку, но они очень хорошо выступают".



"Мы недостаточно стабильны в этом сезоне, и нам нужно это исправить. А начать нужно с того, чтобы лучше обороняться", — говорил на пресс-конференции Клопп.



- Предыдущий раз "Ливерпуль" и "Аякс" пересекались в Лиге Чемпионов в сезоне 2020/21, когда "красные" выиграли оба матча 1:0 на групповом этапе.



- "Аякс" надеется одержать свою первую победу над "Ливерпулем" с 5:1 в Кубке европейских чемпионов в декабре 1966.



- "Аякс" не выиграл ни одного из пяти последних матчей Лиги Чемпионов против английских команд (1 ничья, 4 поражения).



- "Ливерпуль" проигрывал свой первый домашний матч только в двух из 46 предыдущих европейских кампаний (35 побед, 9 ничьих).



- "Аякс" проиграл только два из 25 последних выездных матчей в еврокубках (13 побед, 10 ничьих).



- 4:1 от "Наполи" в первом туре — это совместно крупнейшее поражение "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов.



- Прежде "Ливерпуль" еще никогда не стартовал в Лиге Чемпионов с двух поражений подряд.



- "Аякс" выиграл все семь последних матчей на групповой стадии Лиги Чемпионов с общим счетом 24:5.



- Юрген Клопп как тренер выиграл все четыре своих матча Лиги Чемпионов против "Аякса" (два с "Ливерпулем", два с дортмундской "Боруссией"). Чаще амстердамцев в этом соревновании побеждал только Жозе Моуриньо (6).



- Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах не забивает уже семь матчей Лиги Чемпионов кряду.



- Голкипер "Ливерпуля" Алиссон лишь однажды пропускал голов в матче Лиги Чемпионов больше, чем против "Наполи" на прошлой неделе (пять от "Ливерпуля", выступая за "Рому").



"Ливерпуль" потерял до декабря с травмой колена своего крайнего защитника Энди Робертсона. Также в лазарете остаются полузащитники Кертис Джонс, Наби Кейта и Алекс Окслейд-Чемберлен.



Лига Чемпионов. Группа A. 2-й тур

"Ливерпуль" (Англия) — "Аякс" (Голландия)

Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 22:00 Онлайн-трансляция