Гимн Лиги Чемпионов не прозвучит на британской земле во вторник и среду

В матчах с участием "Ливерпуля", "Челси" и "Манчестер Сити" посреди этой недели не прозвучит гимн Лиги Чемпионов.

Как сообщает Daily Mirror, этим жестом УЕФА собирается почтить память королевы Елизаветы II, ушедшей из жизни в возрасте 96 лет.



Помимо матчей между "Ливерпулем" и "Аяксом", "Челси" и "Ред Булл", "Манчестер Сити" и дортмундской "Боруссией", гимн соревнования также не будет исполняться во встрече "Рейнджерс" и "Наполи" в Глазго.



Добавим, "Ливерпуль" отдельно подтвердил, что перед матчем с "Аяксом" состоится минута молчания, а игроки обеих команд выйдут на поле "Энфилда" в черных повязках.