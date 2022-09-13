Гимн Лиги Чемпионов не прозвучит на британской земле во вторник и среду

Лига Чемпионов В матчах с участием "Ливерпуля", "Челси" и "Манчестер Сити" посреди этой недели не прозвучит гимн Лиги Чемпионов.

Как сообщает Daily Mirror, этим жестом УЕФА собирается почтить память королевы Елизаветы II, ушедшей из жизни в возрасте 96 лет.

Помимо матчей между "Ливерпулем" и "Аяксом", "Челси" и "Ред Булл", "Манчестер Сити" и дортмундской "Боруссией", гимн соревнования также не будет исполняться во встрече "Рейнджерс" и "Наполи" в Глазго.

Добавим, "Ливерпуль" отдельно подтвердил, что перед матчем с "Аяксом" состоится минута молчания, а игроки обеих команд выйдут на поле "Энфилда" в черных повязках.


Метки Лига Чемпионов, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 13.09.2022 00:05

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  1. che-ger 13.09.2022 01:06 # che-ger
    В матчах британских команд голы не будут зашитаны

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  2. b84 13.09.2022 00:26 # b84
    ушедшей из жизни в возрасте 96 матчей.

    Источник: http://fapl.ru/posts/95537/

    сколько голов забила?
    оруууууу

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