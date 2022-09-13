Гимн Лиги Чемпионов не прозвучит на британской земле во вторник и среду
В матчах с участием "Ливерпуля", "Челси" и "Манчестер Сити" посреди этой недели не прозвучит гимн Лиги Чемпионов.
Как сообщает Daily Mirror, этим жестом УЕФА собирается почтить память королевы Елизаветы II, ушедшей из жизни в возрасте 96 лет.
Помимо матчей между "Ливерпулем" и "Аяксом", "Челси" и "Ред Булл", "Манчестер Сити" и дортмундской "Боруссией", гимн соревнования также не будет исполняться во встрече "Рейнджерс" и "Наполи" в Глазго.
Добавим, "Ливерпуль" отдельно подтвердил, что перед матчем с "Аяксом" состоится минута молчания, а игроки обеих команд выйдут на поле "Энфилда" в черных повязках.
13.09.2022 00:05
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В матчах британских команд голы не будут зашитаны
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ушедшей из жизни в возрасте 96 матчей.
Источник: http://fapl.ru/posts/95537/
сколько голов забила?
оруууууу
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