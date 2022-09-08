Кейта может вернуться через две недели

Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта может вернуться в строй уже через две недели.

На прошлой неделе стало известно, что "Ливерпуль" не включил Кейта в свою заявку на Лигу Чемпионов. Пресса сообщала, что Наби пропустит большую часть группового этапа.



Однако, если верить главному тренеру сборной Гвинеи Кабе Диавара, 27-летий полузащитник идет на поправку после мышечной травмы со значительным опережением графика.



"Его состояние улучшается, он даже опережает график. Мы специально вызываем только 24 игрока, оставляя ему шанс, потому что он очень важный игрок для нас — на поле и за его пределами, он наш капитан".



"Мы очень внимательно следим за ситуацией. До нашего первого матча чуть менее двух недель, и он может вернуться к тому времени", — цитирует Диавара Liverpool Echo.