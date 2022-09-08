"Ливерпуль крупно проиграл "Наполи"

Петр Зелински "Ливерпуль" начал свой путь на групповом этапе Лиги Чемпионов с разгромного поражения 4:1 в гостях у "Наполи".

По сравнению с мерсисайдским дерби против "Эвертона" в стартовый состав "красных" вернулись Энди Робертсон, Джеймс Милнер и Роберто Фирмино, заменив Костаса Цимикаса, Фабиу Карвалью и Дарвина Нуньеса.

Тревожный звоночек прозвучал для "Ливерпуля" уже на первой минуте, когда Виктор Осимхен на скорости проскочил мимо Алиссона, но по пустым воротам не попал.

На четвертой минуте Петр Зелински пробил рядом со штангой. Правда, этот удар срикошетил от руки Милнера, поэтому рефери назначил пенальти. Сам же Зелински развел мяч и Алиссона по разным углам — 1:0.

Подстегиваемый своими болельщиками "Наполи" продолжил оказывать давление и на 17-й минуте заработал еще один 11-метровый. Это Виргил Ван Дейк наступил на стопу Осимхена, однако Виктору не удалось переиграть Алиссона с точки.

Постепенно гости чуть пришли в себя и стали пытаться атаковать, однако на 31-й минуте хозяева все же удвоили счет. Хвича Кварацхелия обокрал на левом фланге Джо Гомеса, отдал на Андре-Франка Замбо-Ангисса, а тот сыграл в стенку с Зелински и с левого края штрафной пробил в ближний угол ворот — 2:0.

"Ливерпуль" снова пошел вперед, но атаковал неубедительно и под занавес первого тайма нарвался еще на один гол. Кварацхелия просто уничтожил Трента Александер-Арнольда и Гомеса на левом фланге, после чего прострелил во вратарскую на свободного Джованни Симеоне — 3:0.

В начале второго тайма Зелински сыграл на добивании после того, как Алиссон отразил его удар из центра штрафной площади — 4:0.

Тут же Луис Диас обводящим ударом с границы штрафной отыграл один гол для "красных" — 4:1.

Оставалось играть еще около 40 минут, однако "Наполи" предпочел закрыться и действовать на удержание. "Ливерпуль" не переставал атаковать, однако по-настоящему опасные моменты почти не возникали, и счет уже не изменился.

"Ливерпуль" оказался совершенно не готов к натиску "Наполи", чьи атаки были убийственны для защиты "красных". Можно сказать, что итальянская команда преподнесла сенсацию, однако однако если посмотреть на старт подопечных Юргена Клоппа в Премьер-Лиге, то это не такой уж сюрприз.

"Наполи" (Италия) — "Ливерпуль" (Англия) — 4:1 (3:0)

Голы: Зелински 5 (пен), 47, Замбо-Ангисса (31), Симеоне 44 — Диас 49.

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ким, Ррахмани, Оливера (Руй 74), Лоботка, Замбо-Англисса, Политано (Лосано 58), Зелински (Элмаз 74), Кварацхелия (Дзербин 57), Осимхен (Симеоне 41).

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес (Матип 45), Ван Дейк, Робертсон, Милнер (Алькантара 63), Фабиньо, Эллиотт (Мело 77), Салах (Жота 63), Фирмино (Нуньес 62), Диас.

Предупреждения: Ррахмани — Милнер, Ван Дейк.


Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, Наполи, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2022 00:00

Количество просмотров Просмотров: 1904

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. dexter 08.09.2022 01:12 # dexter
    Хочу увидеть пару ЦЗ: Матип - Филлипс или Филлипс - Каонате.
    В идеале :
    Гомез-Конате-Филлипс-Цимикас
    Фабиньо
    Трент Хендо
    Салах Тиаго (Фирма) Диаз
    Нуньез (Жота)

    (ответить)

  2. danny949494 08.09.2022 01:04 # danny949494
    Надеюсь, Коста забьёт последний гвоздь в крышку гроба клопа.

    (ответить)

  3. yaxaaabalya 08.09.2022 01:01 # yaxaaabalya
    Забавно читать,как пенсы до сегодняшнего дня хвалили своего бога тухеля и жаловались на состав и на игроков,тухеля уволили,так сразу«оптимальное решение»,и хуесосить начали,ебаные лицемеры.Ждем от колбасы такой же хуйни про Клоппа,если тот не заиграет норм.

    (ответить)

  4. goey 08.09.2022 00:51 # goey
    Не удивили

    (ответить)

  5. jirrort 08.09.2022 00:44 # jirrort
    Грэм Поттер уничтожает большие клубы. Думаю пенсикам будет интересно.


    https://youtu.be/m1gpfnnysGo

    (ответить)

  6. kellborn 08.09.2022 00:38 # kellborn
    Ладно, отвечу на 3 вопроса болел Ливерпуля, как есть. Чтобы прояснить ситуацию, которая сейчас в команде происходит

    1) ПОЧЕМУ САЛАХ ТАК СДНИЛ?
    Салах не сднил. Салах это игрок, которого нужно снабжать мячами. ЕГо игра это открыться под разрезающую передачу из центра, или получить мяч в изоляции и отдать на забегание из центра. Сейчас с ним играет Элолиот и Милнер, которые не способны отдавать разрезающие передачи, или давать в изоляцию и бить из под скидки Салах.

    Большая часть игры сейчас происходит так: Эллиот получает мяч, делает 4-5 касаний и отдаёт на ближнего( в основном это Трент), который, в свою очередь, уже находится под давлением и вынужден либо подавать, либо играть назад. С такой игрой, Салах просто не может раскрыться.

    2) ПОЧЕМУ В ЗАЩИТЕ ЛИВЕРПУЛЯ ТАКОЙ БАРДАК?
    Дело не в защите. Гомес и Трент всегда были херовыми защитниками. Я не знаю, как этого можно было не замечать раньше. Но именно в \этом сезоне это стало особенно ярко видно, потому что в лучшие годы защита Ливерпуля начиналась с полузащиты всегда. Клопп строил оборону через высокий прессинг линии полузащитыю И Милнер помоложе и даже деревоподобный Хендерсом, никогда не обладали какими то суперскилами, но они могли давать обьём работы и имели достаточные оборонительные скилы, которые в купе с Фабиньо, не давали сопернику шансов проходить полузащиту через средний и короткий пас, оставляя нападающих соперника в изоляции против не лучших защей вроде Гомеса и Трента. Сейчс же Милнер постарел и просто не может выполнять нужный обьем, а Эллиот просто ничтожен в прессинге. По сути он не пресенгует вообще. Из-за этого соперники проходят полузащиту низом и оказываются один на один с защитой, которая и страдает

    3) КОГДА ВСЁ ЭТО ЗАКОНЧИТСЯ?

    Когда в основу Ливерпуля вернутся нормальные полузащитники, которые могут пресенговать и снабжать Салаха разрезающими передачами. Причем, для борьбы за ЛЧ Ливерпулю не нужны даже какие то супер пиздатые люди. Тьяго всё ещё околотоп, который за счёт своего IQ хорош в прессинге относительно( ну то есть в 2 раза лучше Эллиотта минимум) и может в короткий пас с Салахом. А тот же Джонс примерно Хендерсон. Таланта нет особо, но он способен бегать и цепляться к сопернику.

    Так что, вот вам спойлер: как только полузащита Ливерпуля поменяется, всё сразу станет более менее гуд( до тех пор, пока Тьяго, Фабиньо, Ван Дайк и Салах не постареют окончательно). Вы просто сильно удивитесь, как всё преобразится.

    (ответить)

  7. lfc-krr 08.09.2022 00:32 # lfc-krr
    Надеюсь Клопп прямо в перерыве продал гомеса!!
    Жесть, конечно, а не старт

    (ответить)

  8. skychnie-oboi 08.09.2022 00:32 # skychnie-oboi
    Придет в ЛФК какой то говнарь - который ни разу в финале ЛЧ не был за свою карьеру.Нет уж лучше сезон перестроимся и вернемся назад на ТОП-1 ЕВРОПЫ.Спад это нормально для клуба не мешка - который обходит Фейир плей взятка как Мансуры.

    А всякая куета Аякси и прочие клубы с красивой игрой - еще 50 лет не будут в финале ЛЧ.

    (ответить)

  9. skydreams 08.09.2022 00:27 # skydreams
    судя по обзору уругвайского Кэролла даже с Кэроллом сравнивать нельзя - последнему будет слишком обидно

    (ответить)

  10. thegodfather 08.09.2022 00:26 # thegodfather
    Прикиньте как их аякс потрахает)))

    (ответить)

  11. lfcynwa 08.09.2022 00:25 # lfcynwa
    местные лузерпуки уже погорели и гонят всех клоппов и салахов или еще нет?

    (ответить)

  12. thegodfather 08.09.2022 00:24 # thegodfather
    Клопп в челси и год не проработал бы

    (ответить)

  13. dwayne 08.09.2022 00:23 # dwayne
    ну че там колбаса? вчера кукарекали а сегодня жестче соснули

    (ответить)

  14. liverpo0ol 08.09.2022 00:22 # liverpo0ol
    Так рад за Диего Симеоне на 115 минуте пенальти увхахехеххехехе

    (ответить)

  15. dexter 08.09.2022 00:21 # dexter
    Во рофлов то будет, если Роджерс и Клоппа пересидит. Хотя о чем это я, владельцы, уже давно бибу забили на ЛФК, даже Линда не приезжает на Энфилд :(

    (ответить)

  16. edgarkuznetsov 08.09.2022 00:19 # edgarkuznetsov
    Клопп мне больше нравится ,чем Тухель ,но и он чёт в кризисе ,а все лидеры сдулись

    (ответить)

  17. high-malvern 08.09.2022 00:15 # high-malvern
    Кстати да. Есть такая уникальная возможность у Ливерпуля перед матчем в Вулвз подписать Энди Кэррола. А то Вулвз себе его заберут.

    (ответить)

  18. sausage 08.09.2022 00:15 # sausage
    Мда, команда не в порядке. Особенно огорчило отсутствие штурма во втором тайме. Ну ничего, фигня случается. Едем дальше и ждём, когда придут в себя, а Салах вспомнит, что он фараон, а не Уолкотт или Обамеянг какой-нибудь.
    PS Чердака рот ебал с его Кварацхелией. Кто он ему? Вот уж точно вата на комментаторе. Грузин отыграл пару сезонов в России и свалил, когда жареным запахло, разорвав контракт. А этот дебил дрочит на него, будто сам воспитал. Парняга конечно неплох и по-хорошему безбашенный, но пока количество полезных действий у него равно количеству косяков и фейлов. И такой неистовый хайп на него граничит с долбоебизмом.

    (ответить)

  19. thegodfather 08.09.2022 00:13 # thegodfather
    пока вы тут рофлите над лузерпуком, сосага батьковна доедает какули и ореть над челси))))))))))))))))))

    (ответить)

  20. ian 08.09.2022 00:12 # ian
    Клоппу карма за то, что на Путина гнал в своих интервью

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: