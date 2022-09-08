"Ливерпуль крупно проиграл "Наполи"
"Ливерпуль" начал свой путь на групповом этапе Лиги Чемпионов с разгромного поражения 4:1 в гостях у "Наполи".
По сравнению с мерсисайдским дерби против "Эвертона" в стартовый состав "красных" вернулись Энди Робертсон, Джеймс Милнер и Роберто Фирмино, заменив Костаса Цимикаса, Фабиу Карвалью и Дарвина Нуньеса.
Тревожный звоночек прозвучал для "Ливерпуля" уже на первой минуте, когда Виктор Осимхен на скорости проскочил мимо Алиссона, но по пустым воротам не попал.
На четвертой минуте Петр Зелински пробил рядом со штангой. Правда, этот удар срикошетил от руки Милнера, поэтому рефери назначил пенальти. Сам же Зелински развел мяч и Алиссона по разным углам — 1:0.
Подстегиваемый своими болельщиками "Наполи" продолжил оказывать давление и на 17-й минуте заработал еще один 11-метровый. Это Виргил Ван Дейк наступил на стопу Осимхена, однако Виктору не удалось переиграть Алиссона с точки.
Постепенно гости чуть пришли в себя и стали пытаться атаковать, однако на 31-й минуте хозяева все же удвоили счет. Хвича Кварацхелия обокрал на левом фланге Джо Гомеса, отдал на Андре-Франка Замбо-Ангисса, а тот сыграл в стенку с Зелински и с левого края штрафной пробил в ближний угол ворот — 2:0.
"Ливерпуль" снова пошел вперед, но атаковал неубедительно и под занавес первого тайма нарвался еще на один гол. Кварацхелия просто уничтожил Трента Александер-Арнольда и Гомеса на левом фланге, после чего прострелил во вратарскую на свободного Джованни Симеоне — 3:0.
В начале второго тайма Зелински сыграл на добивании после того, как Алиссон отразил его удар из центра штрафной площади — 4:0.
Тут же Луис Диас обводящим ударом с границы штрафной отыграл один гол для "красных" — 4:1.
Оставалось играть еще около 40 минут, однако "Наполи" предпочел закрыться и действовать на удержание. "Ливерпуль" не переставал атаковать, однако по-настоящему опасные моменты почти не возникали, и счет уже не изменился.
"Ливерпуль" оказался совершенно не готов к натиску "Наполи", чьи атаки были убийственны для защиты "красных". Можно сказать, что итальянская команда преподнесла сенсацию, однако однако если посмотреть на старт подопечных Юргена Клоппа в Премьер-Лиге, то это не такой уж сюрприз.
"Наполи" (Италия) — "Ливерпуль" (Англия) — 4:1 (3:0)
Голы: Зелински 5 (пен), 47, Замбо-Ангисса (31), Симеоне 44 — Диас 49.
"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ким, Ррахмани, Оливера (Руй 74), Лоботка, Замбо-Англисса, Политано (Лосано 58), Зелински (Элмаз 74), Кварацхелия (Дзербин 57), Осимхен (Симеоне 41).
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес (Матип 45), Ван Дейк, Робертсон, Милнер (Алькантара 63), Фабиньо, Эллиотт (Мело 77), Салах (Жота 63), Фирмино (Нуньес 62), Диас.
Предупреждения: Ррахмани — Милнер, Ван Дейк.
08.09.2022 00:00
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Последние комментарии:
Хочу увидеть пару ЦЗ: Матип - Филлипс или Филлипс - Каонате.
В идеале :
Гомез-Конате-Филлипс-Цимикас
Фабиньо
Трент Хендо
Салах Тиаго (Фирма) Диаз
Нуньез (Жота)
(ответить)
Надеюсь, Коста забьёт последний гвоздь в крышку гроба клопа.
(ответить)
Забавно читать,как пенсы до сегодняшнего дня хвалили своего бога тухеля и жаловались на состав и на игроков,тухеля уволили,так сразу«оптимальное решение»,и хуесосить начали,ебаные лицемеры.Ждем от колбасы такой же хуйни про Клоппа,если тот не заиграет норм.
(ответить)
Не удивили
(ответить)
Грэм Поттер уничтожает большие клубы. Думаю пенсикам будет интересно.
https://youtu.be/m1gpfnnysGo
(ответить)
Ладно, отвечу на 3 вопроса болел Ливерпуля, как есть. Чтобы прояснить ситуацию, которая сейчас в команде происходит
1) ПОЧЕМУ САЛАХ ТАК СДНИЛ?
Салах не сднил. Салах это игрок, которого нужно снабжать мячами. ЕГо игра это открыться под разрезающую передачу из центра, или получить мяч в изоляции и отдать на забегание из центра. Сейчас с ним играет Элолиот и Милнер, которые не способны отдавать разрезающие передачи, или давать в изоляцию и бить из под скидки Салах.
Большая часть игры сейчас происходит так: Эллиот получает мяч, делает 4-5 касаний и отдаёт на ближнего( в основном это Трент), который, в свою очередь, уже находится под давлением и вынужден либо подавать, либо играть назад. С такой игрой, Салах просто не может раскрыться.
2) ПОЧЕМУ В ЗАЩИТЕ ЛИВЕРПУЛЯ ТАКОЙ БАРДАК?
Дело не в защите. Гомес и Трент всегда были херовыми защитниками. Я не знаю, как этого можно было не замечать раньше. Но именно в \этом сезоне это стало особенно ярко видно, потому что в лучшие годы защита Ливерпуля начиналась с полузащиты всегда. Клопп строил оборону через высокий прессинг линии полузащитыю И Милнер помоложе и даже деревоподобный Хендерсом, никогда не обладали какими то суперскилами, но они могли давать обьём работы и имели достаточные оборонительные скилы, которые в купе с Фабиньо, не давали сопернику шансов проходить полузащиту через средний и короткий пас, оставляя нападающих соперника в изоляции против не лучших защей вроде Гомеса и Трента. Сейчс же Милнер постарел и просто не может выполнять нужный обьем, а Эллиот просто ничтожен в прессинге. По сути он не пресенгует вообще. Из-за этого соперники проходят полузащиту низом и оказываются один на один с защитой, которая и страдает
3) КОГДА ВСЁ ЭТО ЗАКОНЧИТСЯ?
Когда в основу Ливерпуля вернутся нормальные полузащитники, которые могут пресенговать и снабжать Салаха разрезающими передачами. Причем, для борьбы за ЛЧ Ливерпулю не нужны даже какие то супер пиздатые люди. Тьяго всё ещё околотоп, который за счёт своего IQ хорош в прессинге относительно( ну то есть в 2 раза лучше Эллиотта минимум) и может в короткий пас с Салахом. А тот же Джонс примерно Хендерсон. Таланта нет особо, но он способен бегать и цепляться к сопернику.
Так что, вот вам спойлер: как только полузащита Ливерпуля поменяется, всё сразу станет более менее гуд( до тех пор, пока Тьяго, Фабиньо, Ван Дайк и Салах не постареют окончательно). Вы просто сильно удивитесь, как всё преобразится.
(ответить)
Надеюсь Клопп прямо в перерыве продал гомеса!!
Жесть, конечно, а не старт
(ответить)
Придет в ЛФК какой то говнарь - который ни разу в финале ЛЧ не был за свою карьеру.Нет уж лучше сезон перестроимся и вернемся назад на ТОП-1 ЕВРОПЫ.Спад это нормально для клуба не мешка - который обходит Фейир плей взятка как Мансуры.
А всякая куета Аякси и прочие клубы с красивой игрой - еще 50 лет не будут в финале ЛЧ.
(ответить)
судя по обзору уругвайского Кэролла даже с Кэроллом сравнивать нельзя - последнему будет слишком обидно
(ответить)
Прикиньте как их аякс потрахает)))
(ответить)
местные лузерпуки уже погорели и гонят всех клоппов и салахов или еще нет?
(ответить)
Клопп в челси и год не проработал бы
(ответить)
ну че там колбаса? вчера кукарекали а сегодня жестче соснули
(ответить)
Так рад за Диего Симеоне на 115 минуте пенальти увхахехеххехехе
(ответить)
Во рофлов то будет, если Роджерс и Клоппа пересидит. Хотя о чем это я, владельцы, уже давно бибу забили на ЛФК, даже Линда не приезжает на Энфилд :(
(ответить)
Клопп мне больше нравится ,чем Тухель ,но и он чёт в кризисе ,а все лидеры сдулись
(ответить)
Кстати да. Есть такая уникальная возможность у Ливерпуля перед матчем в Вулвз подписать Энди Кэррола. А то Вулвз себе его заберут.
(ответить)
Мда, команда не в порядке. Особенно огорчило отсутствие штурма во втором тайме. Ну ничего, фигня случается. Едем дальше и ждём, когда придут в себя, а Салах вспомнит, что он фараон, а не Уолкотт или Обамеянг какой-нибудь.
PS Чердака рот ебал с его Кварацхелией. Кто он ему? Вот уж точно вата на комментаторе. Грузин отыграл пару сезонов в России и свалил, когда жареным запахло, разорвав контракт. А этот дебил дрочит на него, будто сам воспитал. Парняга конечно неплох и по-хорошему безбашенный, но пока количество полезных действий у него равно количеству косяков и фейлов. И такой неистовый хайп на него граничит с долбоебизмом.
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пока вы тут рофлите над лузерпуком, сосага батьковна доедает какули и ореть над челси))))))))))))))))))
(ответить)
Клоппу карма за то, что на Путина гнал в своих интервью
(ответить)
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