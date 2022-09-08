"Ливерпуль крупно проиграл "Наполи"

"Ливерпуль" начал свой путь на групповом этапе Лиги Чемпионов с разгромного поражения 4:1 в гостях у "Наполи".

По сравнению с мерсисайдским дерби против "Эвертона" в стартовый состав "красных" вернулись Энди Робертсон, Джеймс Милнер и Роберто Фирмино, заменив Костаса Цимикаса, Фабиу Карвалью и Дарвина Нуньеса.



Тревожный звоночек прозвучал для "Ливерпуля" уже на первой минуте, когда Виктор Осимхен на скорости проскочил мимо Алиссона, но по пустым воротам не попал.



На четвертой минуте Петр Зелински пробил рядом со штангой. Правда, этот удар срикошетил от руки Милнера, поэтому рефери назначил пенальти. Сам же Зелински развел мяч и Алиссона по разным углам — 1:0.



Подстегиваемый своими болельщиками "Наполи" продолжил оказывать давление и на 17-й минуте заработал еще один 11-метровый. Это Виргил Ван Дейк наступил на стопу Осимхена, однако Виктору не удалось переиграть Алиссона с точки.



Постепенно гости чуть пришли в себя и стали пытаться атаковать, однако на 31-й минуте хозяева все же удвоили счет. Хвича Кварацхелия обокрал на левом фланге Джо Гомеса, отдал на Андре-Франка Замбо-Ангисса, а тот сыграл в стенку с Зелински и с левого края штрафной пробил в ближний угол ворот — 2:0.



"Ливерпуль" снова пошел вперед, но атаковал неубедительно и под занавес первого тайма нарвался еще на один гол. Кварацхелия просто уничтожил Трента Александер-Арнольда и Гомеса на левом фланге, после чего прострелил во вратарскую на свободного Джованни Симеоне — 3:0.



В начале второго тайма Зелински сыграл на добивании после того, как Алиссон отразил его удар из центра штрафной площади — 4:0.



Тут же Луис Диас обводящим ударом с границы штрафной отыграл один гол для "красных" — 4:1.



Оставалось играть еще около 40 минут, однако "Наполи" предпочел закрыться и действовать на удержание. "Ливерпуль" не переставал атаковать, однако по-настоящему опасные моменты почти не возникали, и счет уже не изменился.



"Ливерпуль" оказался совершенно не готов к натиску "Наполи", чьи атаки были убийственны для защиты "красных". Можно сказать, что итальянская команда преподнесла сенсацию, однако однако если посмотреть на старт подопечных Юргена Клоппа в Премьер-Лиге, то это не такой уж сюрприз.



"Наполи" (Италия) — "Ливерпуль" (Англия) — 4:1 (3:0)



Голы: Зелински 5 (пен), 47, Замбо-Ангисса (31), Симеоне 44 — Диас 49.



"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ким, Ррахмани, Оливера (Руй 74), Лоботка, Замбо-Англисса, Политано (Лосано 58), Зелински (Элмаз 74), Кварацхелия (Дзербин 57), Осимхен (Симеоне 41).



"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес (Матип 45), Ван Дейк, Робертсон, Милнер (Алькантара 63), Фабиньо, Эллиотт (Мело 77), Салах (Жота 63), Фирмино (Нуньес 62), Диас.



Предупреждения: Ррахмани — Милнер, Ван Дейк.