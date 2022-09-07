Дубль Ришарлисона принес "Тоттенхэму" победу над "Марселем"

Дубль Ришарлисона позволил "Тоттенхэму" стартовать в Лиге Чемпионов с домашней победы 2:0 над "Марселем".

По сравнению с победой 2:1 над "Фулхэмом" в стартовом составе "шпор" произошло лишь одно изменение. Это Иван Перишич появился вместо Райана Сессеньона.



Первый тайм получился довольно скучным, а если кто и демонстрировал желание забить гол, то это "Марсель". "Тоттенхэм" был на удивление пассивен и плохо держал мяч.



За первые 45 минут команды сподобились лишь на один удар в створ. Это экс-полузащитник "Арсенала" Маттео Гендузи перед уходом на перерыв с дистанции проверил на бдительность голкипера "шпор" Уго Льориса.



Второй тайм начался с того, что защитник "Марселя" Шансель Мбемба срубил убегавшего в прорыв Сона Хен Мира и получил прямую красную карточку за фол последней надежды.



Оставшись вдесятером, гости окопались возле своей штрафной. Преодолеть такой частокол тел было непросто.



"Тоттенхэм" взял соперника на измор. "Марсель" начал демонстрировать признаки усталости и на 76-й минуте дрогнул. Иван Перишич набросил мяч к границе вратарской, откуда Ришарлисон пробил головой безо всякого сопротивления — 1:0.



Спустя пять минут Ришарлисон как под копирку повторил свой удар головой, откликнувшись на подачу Пьер-Эмиля Хейбьерга. Мяч оказался в воротах после отскока от штанги — 2:0.



"Тоттенхэм" неважно провел первый тайм, однако удаление Мбемба резко осложнило положение "Марселя", а дальше для "шпор" это было лишь дело техники.



"Тоттенхэм" (Англия) — "Марсель" (Франция) — 2:0 (0:0)



Голы: Ришарлисон 76, 81.



"Тоттенхэм": Льорис, Ромеро (Танганга 73), Дайер, Лангле (Дэвис 73), Роял (Кулусевски 61), Хейбьерг, Бентанкур (Биссума 85), Перишич, Ришарлисон, Сон (Дохерти 86), Кейн.



"Марсель": Лопес, Мбемба, Байи, Жиго (Ундер 87), Клосс (Колашинац 70), Ронжье, Верету (Гейе 87), Тавареш, Гендузи, Жерсон (Балерди 50), Суарес (Харит 71).



Предупреждения: Дайер, Сон — Байи, Клосс.



Удаление: Мбемба 47.