Дубль Ришарлисона принес "Тоттенхэму" победу над "Марселем"

Ришарлисон Дубль Ришарлисона позволил "Тоттенхэму" стартовать в Лиге Чемпионов с домашней победы 2:0 над "Марселем".

По сравнению с победой 2:1 над "Фулхэмом" в стартовом составе "шпор" произошло лишь одно изменение. Это Иван Перишич появился вместо Райана Сессеньона.

Первый тайм получился довольно скучным, а если кто и демонстрировал желание забить гол, то это "Марсель". "Тоттенхэм" был на удивление пассивен и плохо держал мяч.

За первые 45 минут команды сподобились лишь на один удар в створ. Это экс-полузащитник "Арсенала" Маттео Гендузи перед уходом на перерыв с дистанции проверил на бдительность голкипера "шпор" Уго Льориса.

Второй тайм начался с того, что защитник "Марселя" Шансель Мбемба срубил убегавшего в прорыв Сона Хен Мира и получил прямую красную карточку за фол последней надежды.

Оставшись вдесятером, гости окопались возле своей штрафной. Преодолеть такой частокол тел было непросто.

"Тоттенхэм" взял соперника на измор. "Марсель" начал демонстрировать признаки усталости и на 76-й минуте дрогнул. Иван Перишич набросил мяч к границе вратарской, откуда Ришарлисон пробил головой безо всякого сопротивления — 1:0.

Спустя пять минут Ришарлисон как под копирку повторил свой удар головой, откликнувшись на подачу Пьер-Эмиля Хейбьерга. Мяч оказался в воротах после отскока от штанги — 2:0.

"Тоттенхэм" неважно провел первый тайм, однако удаление Мбемба резко осложнило положение "Марселя", а дальше для "шпор" это было лишь дело техники.

"Тоттенхэм" (Англия) — "Марсель" (Франция) — 2:0 (0:0)

Голы: Ришарлисон 76, 81.

"Тоттенхэм": Льорис, Ромеро (Танганга 73), Дайер, Лангле (Дэвис 73), Роял (Кулусевски 61), Хейбьерг, Бентанкур (Биссума 85), Перишич, Ришарлисон, Сон (Дохерти 86), Кейн.

"Марсель": Лопес, Мбемба, Байи, Жиго (Ундер 87), Клосс (Колашинац 70), Ронжье, Верету (Гейе 87), Тавареш, Гендузи, Жерсон (Балерди 50), Суарес (Харит 71).

Предупреждения: Дайер, Сон — Байи, Клосс.

Удаление: Мбемба 47.


Метки Лига Чемпионов, Марсель, обзор матча, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2022 23:55

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Последние комментарии:




  1. dwayne 08.09.2022 00:40 # dwayne
    всем похуй

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  2. edgarkuznetsov 08.09.2022 00:15 # edgarkuznetsov
    Матч не очень ,тяжёлый ,видно что все устали в таком графике играть

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  3. narcot 08.09.2022 00:04 # narcot
    Катлетико ВУХАХАХАХАХАХА

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  4. ian 08.09.2022 00:03 # ian
    Поздравляю адекватных фанатов шпор, которых тут так не хватает

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  5. liver-winner 08.09.2022 00:01 # liver-winner
    Ну где там 4:1?

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  6. narcot 08.09.2022 00:00 # narcot
    Как же Атлетико обкончали ВУХАХАХАХАХАХА

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  7. kukuruzzo 07.09.2022 23:59 # kukuruzzo
    Этот заслужил

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  8. narcot 07.09.2022 23:59 # narcot
    ДА НЕ БОМБИТ У МЕНЯ ВУХАХАХАХАХАХА



    07.09.2022 22:07 #
    melwood-lfc

    Отлично
    Можно с чистой совестью идти стримчики смотреть

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  9. vagifspurs 07.09.2022 23:58 # vagifspurs
    КОРОЛЬ!!!! КАК ЖЕ ДВУШКУ КРАСИВО ПОЛОЖИЛ!!!!

    КАМОН КРАСИВО!

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  10. great-alexander 07.09.2022 23:58 # great-alexander
    *зеркало*

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  11. liverpo0ol 07.09.2022 23:56 # liverpo0ol
    Ниже горящие фонады педикси

    Источник: http://fapl.ru/posts/95430/

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