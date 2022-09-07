"Челси" объявил об увольнении Тухеля
"Челси" объявил об увольнении своего главного тренера Томаса Тухеля.
Минувшим летом новый владелец "Челси" Тодд Бели потратил рекордные для своего клуба и всей Премьер-Лиги 273 миллиона фунтов на укрепление состава, однако старт новой кампании совершенно не удался "синим".
"Челси" терял очки в половине из шести сыгранных в Премьер-Лиге матчей, а также потерпел поражение 1:0 от загребского "Динамо" в стартовом матче группового этапа Лиги Чемпионов.
При этом BBC утверждает, что Тухель был бы уволен, независимо от результата матча в Загребе накануне. У Томаса не сложились отношения с новыми владельцами клуба, вдобавок немецкий тренер утратил доверие ряда игроков.
Фаворитом на замен Тухелю, завоевавшему три трофея за 20 месяцев на "Стэмфорд Бридж", является наставник "Брайтона" Грэм Поттер, который уже сегодня проведет встречу с Бели.
Помимо Поттера, "Челси" рассматривают кандидатуры находящихся без работы Маурисио Почеттино и Зинедина Зидана.
07.09.2022 15:00
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О, а я переживал)) збс
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оруууууууууууууууууууууууууу
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https://twitter.com/CFCPys/status/1567487106221543427?s=20&;t=YRhcdXplEH7isfwXUKq5FA
Tuchel was reportedly left "totally shocked" after he was sacked on a brutal 10-minute phone call in which he pleaded to be given a second chance. (
@MirrorFootball
) #CFC
пишут, что тухлый был шокирован 10минутым разговором по телефону во время увольнения и просил дать ему 2 шанс
мдё
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ща подпишут йозе марино
(ответить)
Ебать Тухель поп на фото , ему бы в церковь что ли податься
(ответить)
С Поттером у Челси будут все шансы не попасть в ЛЧ на будущий сезон.
(ответить)
Долбаёбы, больше нечего сказать.
(ответить)
Вы можете себе представить, чтобы Сити назначили бы Поттера после Пепа? Я вот не могу.
(ответить)
если Поттер приходит в Челси, то покупаем всю защиту пенсов в фф, братишки
(ответить)
Грэм Поттер
«Эстерсунд»
Четвёртая лига Швеции: 2011
Третья лига Швеции: 2012
Кубок Швеции 2016/17
Какой топарь
олицетворение челсе
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и напоследок.
У ТОММИ ТУХЕЛЯНА все пошло наперекосяк после развода.
Все как обычно из-за баб. Ебаные ведьми, прокляла Босса.
ИМПЕРАТОР! Ты навсегда в наших сердцах, как ИМПЕРАТОР! Все помнят Гай Юлия Цезаря! Все будут помнить и тебя!
(ответить)
ДАВАЙТЕ СИМЕОНЕ ПОДПИСЫВАЙТЕ СУКИ! Хочу увидеть всех топ 5 тренеров мира в АПЛ одновременно!
Если не он, то на худой конец Зидан. Но он обосрётся, скорее всего. Зато будет весело. А Поч просто худший вариант из всех и для всех
(ответить)
то есть хихилы металлоломом е6ут свинорусов)) норм обкончал
Эрдоган заявил, что Запад поставляет в Украину металлолом вместо оружия
«Я открыто заявляю об ошибочности позиции Запада [по войне России и Украины]. Потому что налицо действия Запада, основанные на провоцировании сторон. Заявляют о военной поддержке. Однако по факту, сколько есть на Западе залежавшегося оружия и металлолома, отправляют в Украину», — сказал президент Турции в Белграде.
Турция, по его словам, выступает за скорейшее прекращение огня.
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Представляю, какая будет ебалочка при Поттере! Вперед Челси!!!
(ответить)
https://www.youtube.com/watch?v=VO9CDMbrE10
пока вы там грустите и сопли мнете, вот вам топовый видосик, наслаждайтесь!!!!!
это было красиво, ТОММИ!
(ответить)
а вообще я думал что тухель будет первым долгожителем, ну условно кто не 3 года побудет, а хотя бы 5 лет )
для Челси это уже долгожитель)
но в Челси все как всегда) Но сука это дает результат)
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вообще конечно из британских коучей никого топового кроме САФа и не вспомню)
ну будем посмотреть)
(ответить)
Назначение Грэма Поттера в «Челси» движется довольно быстро.
Возможно, это произойдет уже сегодня.
[Nizaar Kinsella, Evening Standard]
Походу всё-таки ПОТТЕРСИ,ну ладно чё.
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Запис на стіні
Челси
сьогодні о 15:34
📰 — Мэтт Лоу рассказывает, почему новые владельцы "Челси" решили расстаться с Томасом Тухелем.
Томас Тухель на этой неделе провел свою 100-ую игру во главе "Челси", но владельцам клуба понадобилось всего 100 дней, чтобы прийти к выводу, что их новая эра нуждается в новом главном тренере.
Поражение "Челси" от загребского "Динамо", на котором присутствовали совладельцы Тодд Бёли и Бехдад Эгбали, во многом подчеркнуло решение, которое уже готовилось независимо от результатов.
Именно во время подведения итогов 100 дней активного владения "Челси" Бёли и Эгбали обсудили свой прогресс в создании новой культуры в "Челси" и долгосрочные перспективы Тухеля, который сделал мало, чтобы доказать, что он хочет принять активное участие во всём этом.
Публично Тухель настаивал на том, что он готов остаться надолго, сказав перед поездкой в Хорватию, что он надеется, что проведет еще 100 матчей, и затем еще 100. Но в самом клубе, его отношение и манера поведения вызывали серьезные сомнения. И это, в конечном счете, привело к его увольнению даже больше, чем три подряд поражения на выезде или серия неоднозначных выступлений.
Подписание Пьера-Эмерика Обамеянга под Тухеля, оказалось отвлекающим маневром. Бёли и его совладельцы из Clearlake Capital хотят создать новую культуру на "Стэмфорд Бридж" и решили, что Тухель - не тот человек, который может ее возглавить.
Первоначальный план Бёли и Эгбали заключался в том, чтобы довериться Тухелю. Ему предоставили бóльший контроль на трансферном рынке и поддержку, чем любому тренеру при Романе Абрамовиче. Но уже через 100 дней совместной работы возникли сомнения в том, что эти отношения могут быть долгосрочными. Вместо этого все больше казалось, что Тухель, возможно, лучше подходит для более отстраненной от руководства работы, как это было при прошлом режиме.
Бёли и его коллеги понимают, что это решение вызовет пристальное внимание и критику, особенно после трансферного окна, в которое они потратили почти £300 млн. Назначив себя председателем и взяв на себя обязанности временного спортивного директора, Бёли прикрепил мишень к своей спине, и это вызовет гнев со стороны части болельщиков, которые боготворили Тухеля, и насмешки со стороны тех экспертов, которые уже обвинили владельцев "Челси" в том, что они играют в "Футбольный Менеджер" в реальном мире.
Решения об увольнении бывшего председателя совета директоров Брюса Бака и директора Марины Грановской никогда не вызывали большого общественного резонанса, а Петр Чех ушел по собственному желанию после того, как его попросили остаться. Но Тухель завоевал себе место в сердцах болельщиков благодаря успеху в Лиге чемпионов в 2021 году и считается одним из лучших тренеров в мире.
Однако, в конечном счете, владельцы "Челси" знают, что они должны игнорировать шум и беспокоиться только о том, не отреагирует ли раздевалка плохо на уход Тухеля. Увиденное в Загребе говорит о том, что среди игроков будет гораздо меньше несогласных.
Учитывая, как упала популярность Тухеля среди ряда игроков, Бёли и Эгбали могут быть уверены, что не столкнутся ни с каким бунтом. Они объяснят, что увольнение Тухеля нацелено на долгосрочную перспективу и стремление к единому мышлению, а не на краткосрочное стремление к власти или реакцию на неудачное начало сезона. Тот факт, что Грэм Поттер является фаворитом среди целей "Челси" на замену Тухеля, доказывает эту точку зрения.
Философия Бёли и других совладельцев заключается в подписании игроков на долгосрочную перспективу, что подтверждается тем, что некоторые игроки "Челси" получили шестилетние контракты. Тем временем Дэйв Робертс, менеджер другого крупного спортивного клуба Бёли, бейсбольной команды "Лос-Анджелес Доджерс", возглавляет ее уже семь лет, а в марте подписал новый трехлетний контракт, который продлится до 2025 года. Робертс прошел через взлеты и падения, но, что очень важно, он верит в тех, кто стоит над ним, так же, как они верят в него - и вкладывают деньги - в него.
Тухель неоднократно повторял, что ему не понравилось, что он стал более активно участвовать в процессе подбора игроков этим летом, и постоянно повторялся о потере Петра Чеха в качестве советника клуба по техническим вопросам.
Это вызвало некоторые вопросы, учитывая, что Бёли и Эгбали сами сделали бóльшую часть тяжелой работы в трансферное окно, работая круглосуточно в разных часовых поясах. Если кто и столкнулся с проверкой и давлением этим летом, так это новые владельцы "Челси", а не главный тренер.
Столкновение стилей управления впервые проявилось во время турне "Челси" по США, где Тухель выглядел раздраженным. Немец не смог сдержать свой гнев после разгрома "Арсенала" со счетом 4:0 в Орландо и провел весь обратный путь в Англию в глубоких раздумьях.
Маловероятно, что Тухель с особым энтузиазмом принимал участие в чате WhatsApp, созданной для улучшения коммуникации и обсуждения трансферных целей. Тот факт, что 49-летний специалист предпочитает работать и решать проблемы самостоятельно, вместе со своим близким кругом тренеров, не соответствует инклюзивному подходу Бёли и Эгбали.
Они хотят видеть тренера, с которым им будет комфортно обсуждать идеи и задавать вопросы, даже те, которые могут показаться утомительными для тех, у кого больше футбольного опыта. Есть также желание, чтобы все отделы "Челси" стали более взаимосвязанными и сотрудничающими.
Интерес Бёли к подписанию Криштиану Роналду послужил первым поводом для разногласий: американец не хотел просто принять ответ "нет" от Тухеля, который, по словам источников, выглядел раздраженным тем, что ему пришлось объяснять причины отказа от португальца.
Очень важно, что владельцам нужен тренер, в которого они смогут инвестировать в будущее и который, по их мнению, готов взять на себя такие же обязательства. Первые 100 дней работы с Тухелем не дали достаточной уверенности в том, что ему понравится их стиль или он поможет создать культуру, которую они хотят установить.
Недавно Тухель дал понять, что он не заинтересован в том, чтобы участвовать в назначении следующего постоянного спортивного директора "Челси", что еще раз подчеркнуло его нежелание принимать более глобальное участие в делах клуба.
Атмосфера на тренировочной базе "Челси" была описана как напряженная, а популярность Тухеля упала до нуля среди игроков, которые считали, что с ними обошлись несправедливо, как в плане попадания в состав, так и в плане позиций, на которых им приходилось играть.
Игроков оставляли вне состава, а затем неожиданно возвращали обратно, после чего снова оставляли вне заявки. Хаким Зиеш начал игру в матче с "Саутгемптоном", несмотря на то, что он пытался договориться об уходе из "Челси", а в следующей игре против "Вест Хэм Юнайтед" его место занял Кристиан Пулишич. Зиеш не был похож на человека, который пытается оказать услугу своему главному тренеру, когда его бросили в бой в перерыве матча в Загребе.
В общем сам себя закопал.
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Типичный цикл пенсов. Я хз даже был ли у них тренер который отработал 3-4 сезона хотя бы. Тухлый был норм тренером, на самом деле, и у них щас не то что бы какой-то лютый и затянувшийся кризис, вполне могли бы дать ему еще время. Но с другой стороны сам Томас тоже вел себя как истеричка, постоянно критикуя и игроков и владельцев, хз вобще что происходило во внутренней кухне, но на прессе он был слаб и слишком эмоционален.
Имхо Поттер был бы охеренным вариантом для пенсов, Грэм заслужил повышения. А сам Тухель пусть в юве какой-нибудь уходит или лейпциг.
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