"Челси" объявил об увольнении Тухеля

"Челси" объявил об увольнении своего главного тренера Томаса Тухеля.

Минувшим летом новый владелец "Челси" Тодд Бели потратил рекордные для своего клуба и всей Премьер-Лиги 273 миллиона фунтов на укрепление состава, однако старт новой кампании совершенно не удался "синим".



"Челси" терял очки в половине из шести сыгранных в Премьер-Лиге матчей, а также потерпел поражение 1:0 от загребского "Динамо" в стартовом матче группового этапа Лиги Чемпионов.



При этом BBC утверждает, что Тухель был бы уволен, независимо от результата матча в Загребе накануне. У Томаса не сложились отношения с новыми владельцами клуба, вдобавок немецкий тренер утратил доверие ряда игроков.



Фаворитом на замен Тухелю, завоевавшему три трофея за 20 месяцев на "Стэмфорд Бридж", является наставник "Брайтона" Грэм Поттер, который уже сегодня проведет встречу с Бели.



Помимо Поттера, "Челси" рассматривают кандидатуры находящихся без работы Маурисио Почеттино и Зинедина Зидана.