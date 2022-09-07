"Брайтон" разрешил "Челси" вступить в переговоры с Поттером

"Брайтон" дал разрешение своему наставнику Грэму Поттеру вступить в переговоры с "Челси".

На свой 100-й день владения "Челси" Тодд Бели, уподобившись своему предшественнику Роману Абрамович, изгнал тренера при первом же признаке трудностей.



В фавориты на замену Томасу Тухелю был сразу же возведен Поттер, и Evening Standard подтверждает, что "Челси" немедленно вступает в переговоры с Грэмом — конечно, с разрешения "Брайтона".



Фактически Поттер сможет сам решить, возьмется ли он за работу на "Стэмфорд Бридж". "Челси" пришлось бы выплатить компенсацию в 16 миллионов фунтов за прекращение контракта Грэма с "чайками".



Поттер тренирует "Брайтон" с мая 2019, когда он пришел на замену Крису Хьютону. При Грэме, ранее поработавшем с "Суонси" и "Эстерсундом", "чайки" стали играть в очень привлекательный футбол, который вдобавок приносит результаты.



Журналист Фабрицио Романо добавляет, что Поттер — не единственный, с кем установил контакт "Челси". В шорт-листе "синих" значатся четверо — по слухам, в список также входят Маурисио Почеттино, Зинедин Зидан и Брендан Роджерс.