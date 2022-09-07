Льорис: "Тоттенхэм" способен завоевать трофеи"

Уго Льорис Капитан "Тоттенхэма" Уго Льорис чувствует, что его команда способна прервать свою бестрофейную серию.

Недавно Льорис отметил 10 лет в "Тоттенхэме", и за все это время Уго не завоевал здесь ни одного командного трофея.

Последней большой возможностью прервать трофейную засуху для Льориса и многих его партнеров по команде был проигранный "Ливерпулю" финал Лиги Чемпионов три года назад.

Однако прогресс команды при Антонио Конте вселяет в Льориса оптимизм. 35-летний француз верит, что "Тоттенхэм" в своем нынешнем состоянии способен на большие достижения.

"Да, я по-прежнему жажду трофеев, и я верю, что мы способны на это, но, как я уже говорил, это потребует больших усилий, большой работы".

"Я чувствую и верю, что мы на правильном пути, однако мы знаем, что в Англии и Европе есть много конкурирующих клубов, поэтому нам нужно двигаться шаг за шагом".

"Однако у нас есть эта вера, и это самое важное. Мы чувствуем, что готовы сражаться за трофеи".

"Мы чувствуем, что прибавляем, но мы знаем, что никогда не бывает достаточно. Ты всегда должен подстегивать себя, становиться лучше и лезть вон из кожи, если хочешь достичь успеха", — цитирует Льориса The Independent.


Метки Льорис, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2022 14:00

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 07.09.2022 14:39 # mixmaster
    Тоттенхэм" способен завоевать трофеи, а потом проснуться и пойти на треню, да.

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  2. suddenly 07.09.2022 14:31 # suddenly
    Кейн чует близость трофеев

    Источник: http://fapl.ru/posts/82166/


    Капитан "Тоттенхэма" Уго Льорис чувствует, что его команда способна прервать свою бестрофейную серию.

    Прошло два года и Льорис тоже почуял близость трофеев.

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  3. vagifspurs 07.09.2022 14:11 # vagifspurs
    Уго, я заплачу если ты поднимешь трофей в футболке Тоттенхэма, бл1я как же он достоин этого..

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  4. mrojo5 07.09.2022 14:05 # mrojo5
    In the future you grandchildren may see that TTH will win one trophy) lol

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