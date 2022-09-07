Льорис: "Тоттенхэм" способен завоевать трофеи"
Капитан "Тоттенхэма" Уго Льорис чувствует, что его команда способна прервать свою бестрофейную серию.
Недавно Льорис отметил 10 лет в "Тоттенхэме", и за все это время Уго не завоевал здесь ни одного командного трофея.
Последней большой возможностью прервать трофейную засуху для Льориса и многих его партнеров по команде был проигранный "Ливерпулю" финал Лиги Чемпионов три года назад.
Однако прогресс команды при Антонио Конте вселяет в Льориса оптимизм. 35-летний француз верит, что "Тоттенхэм" в своем нынешнем состоянии способен на большие достижения.
"Да, я по-прежнему жажду трофеев, и я верю, что мы способны на это, но, как я уже говорил, это потребует больших усилий, большой работы".
"Я чувствую и верю, что мы на правильном пути, однако мы знаем, что в Англии и Европе есть много конкурирующих клубов, поэтому нам нужно двигаться шаг за шагом".
"Однако у нас есть эта вера, и это самое важное. Мы чувствуем, что готовы сражаться за трофеи".
"Мы чувствуем, что прибавляем, но мы знаем, что никогда не бывает достаточно. Ты всегда должен подстегивать себя, становиться лучше и лезть вон из кожи, если хочешь достичь успеха", — цитирует Льориса The Independent.
07.09.2022 14:00
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Тоттенхэм" способен завоевать трофеи, а потом проснуться и пойти на треню, да.
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Кейн чует близость трофеев
Источник: http://fapl.ru/posts/82166/
Капитан "Тоттенхэма" Уго Льорис чувствует, что его команда способна прервать свою бестрофейную серию.
Прошло два года и Льорис тоже почуял близость трофеев.
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Уго, я заплачу если ты поднимешь трофей в футболке Тоттенхэма, бл1я как же он достоин этого..
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In the future you grandchildren may see that TTH will win one trophy) lol
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