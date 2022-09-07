Льорис: "Тоттенхэм" способен завоевать трофеи"

Капитан "Тоттенхэма" Уго Льорис чувствует, что его команда способна прервать свою бестрофейную серию.

Недавно Льорис отметил 10 лет в "Тоттенхэме", и за все это время Уго не завоевал здесь ни одного командного трофея.



Последней большой возможностью прервать трофейную засуху для Льориса и многих его партнеров по команде был проигранный "Ливерпулю" финал Лиги Чемпионов три года назад.



Однако прогресс команды при Антонио Конте вселяет в Льориса оптимизм. 35-летний француз верит, что "Тоттенхэм" в своем нынешнем состоянии способен на большие достижения.



"Да, я по-прежнему жажду трофеев, и я верю, что мы способны на это, но, как я уже говорил, это потребует больших усилий, большой работы".



"Я чувствую и верю, что мы на правильном пути, однако мы знаем, что в Англии и Европе есть много конкурирующих клубов, поэтому нам нужно двигаться шаг за шагом".



"Однако у нас есть эта вера, и это самое важное. Мы чувствуем, что готовы сражаться за трофеи".



"Мы чувствуем, что прибавляем, но мы знаем, что никогда не бывает достаточно. Ты всегда должен подстегивать себя, становиться лучше и лезть вон из кожи, если хочешь достичь успеха", — цитирует Льориса The Independent.