Кейн чует близость трофеев

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн чувствует, что теперь у "шпор" есть все необходимое для завоевания трофеев.

"Тоттенхэм" весьма обнадеживающим образом начал новый сезон, уйдя на международный перерыв, занимая второе место в Премьер-Лиге. Кроме того, "шпоры" уже достигли 1/4 финала Кубка Лиги.



Кейну кажется, что главный тренер Жозе Моуриньо добавил команде тот недостающий элемент, чтобы "Тоттенхэм", наконец, прервал свою многолетнюю бестрофейную серию.



"Мы убедительно начали сезон, хотя я по-прежнему думаю, что мы должны прибавить во всех аспектах своей игры".



"Впереди еще долгий путь. В данный момент мы в хорошем положении, но мы знаем, что в Премьер-Лиге все может быстро измениться, если ты проиграешь два-три матча подряд".



"Последние пара побед были важными — возможно, мы не показали яркого футбола, но мы добивались нужных результатов".



"У нас в раздевалке есть игроки, которые выигрывали трофеи, которые обладают хорошим опытом и которые являются лидерами. Сейчас у меня появилось ощущение, что мы сможем достичь желаемых целей, если продемонстрируем правильный настрой и не будем увлекаться".



"Естественно, Жозе побеждал на каждом уровне, и он принес эту ауру сюда. Он хочет, чтобы мы тоже побеждали".



"Важно лишь заставить команду поверить в себя. Жозе — отличный человек с огромным опытом, и мы, игроки, лишь можем использовать это, чтобы черпать уверенность в себе. У нас отличные отношения с момента его прихода", — сообщил Кейн Spurs TV.