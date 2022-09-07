Тухель: "Я зол на себя"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель признался, что зол на себя из-за поражения 1:0 от загребского "Динамо".

В минувший уикенд "Челси" одержал тяжелую победу 2:1 над "Вест Хэмом", и Тухель ожидал, что этот результат вдохновит его команду на хорошую игру в Загребе.



К удивлению Тухеля, против "Динамо" "синие" сыграли крайне неудачно, и Томаса это злит.



"Я зол на себя, потому что я не предвидел этого. Как будто я оказался в плохом кино. Я не предвидел этого".



"Я думал, последний матч помог нам. Игра с "Вест Хэмом" была очень сложной, но мы отреагировали и добились результата благодаря капельке удачи, которая тебе необходима в такого рода ситуации, как были мы".



"Мы хорошо тренировались. Я думал, команда подготовилась. Я думал, мы знаем, чего здесь ожидать. Поэтому я не предвидел этого, и поэтому я зол а себя".



"Я зол на себя и зол на нашу игру. Все мы отработали ниже своего уровня. Мы были недостаточно точны, недостаточно убийственны возле чужих ворот, недостаточно агрессивны. Мы были недостаточно целеустремленными — индивидуально и как команда. Поэтому мы проиграли этот матч".



"Мне нужно найти решение и найти причину, почему это происходит. В индивидуальном отношении игроки играют не на своем уровне, и я не знаю, откуда взялась такая игра, как сегодня".



"Я не понимаю, почему это случилось сегодня. Конечно, моя задача — проанализировать это. Своим анализом от бровки я поделился, и я продолжу анализировать. Нам нужно играть гораздо лучше. Не нужно списывать нас со счетов. Мы недовольны своими результатами, мы недовольны своей игрой в целом, хотя я думал, что мы в порядке".



"Я слегка удивлен нашей игрой сегодня. У нас не бывает выходных и точно не будет в сложившейся ситуации", — цитирует Тухеля Evening Standard.