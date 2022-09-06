Тухель: "Нам не хватает всего"

После поражения от загребского "Динамо" главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что в данный момент игре его команды не хватает "всего".

Во вторник "Челси" стартовал в Лиге Чемпионов с поражения 1:0 в Загребе, так и не сумев ответить на быстрый гол Мислава Оршича.



Тухель затрудняется объяснить, что конкретно не так с его командой, чувствуя, что "синие" вновь наступили на грабли.



"Конечно, я разочарован. Нужно столь многое проанализировать. Я причастен к этому, и ясно, что мы не там, где хотим быть".



"В данный момент нам не хватает всего. Конечно, я должен найти решения на следующий матч".



"Мы сыграли ниже своего уровня. Повторяется одна и та же история: мы хорошо начинаем, не используем свои полумоменты, мы не чувствуем момент, когда нужно прикончить игру. Затем мы пропускаем слишком простую контратаку, а дальше у нас проблемы", — сообщил Тухель BT Sport.