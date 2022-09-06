Тухель: "Нам не хватает всего"

Томас Тухель После поражения от загребского "Динамо" главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что в данный момент игре его команды не хватает "всего".

Во вторник "Челси" стартовал в Лиге Чемпионов с поражения 1:0 в Загребе, так и не сумев ответить на быстрый гол Мислава Оршича.

Тухель затрудняется объяснить, что конкретно не так с его командой, чувствуя, что "синие" вновь наступили на грабли.

"Конечно, я разочарован. Нужно столь многое проанализировать. Я причастен к этому, и ясно, что мы не там, где хотим быть".

"В данный момент нам не хватает всего. Конечно, я должен найти решения на следующий матч".

"Мы сыграли ниже своего уровня. Повторяется одна и та же история: мы хорошо начинаем, не используем свои полумоменты, мы не чувствуем момент, когда нужно прикончить игру. Затем мы пропускаем слишком простую контратаку, а дальше у нас проблемы", — сообщил Тухель BT Sport.


Метки Динамо, Лига Чемпионов, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2022 23:00

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  1. hunter022 06.09.2022 23:12 # hunter022
    Нет тухлый тут ты не прав твоей женоподобной компании не хватает одного- яиц.

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  2. hammersmith 06.09.2022 23:05 # hammersmith
    Лох - это судьба.

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  3. jirrort 06.09.2022 23:03 # jirrort
    не используем свои полумоменты

    Источник: http://fapl.ru/posts/95419/#reply



    Блять,о каких полумоментах он постоянно говорит? Или для него сделать пас рядом с штрафной Загреба считается полумоментом?

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