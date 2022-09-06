Тухель: "Нам не хватает всего"
После поражения от загребского "Динамо" главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что в данный момент игре его команды не хватает "всего".
Во вторник "Челси" стартовал в Лиге Чемпионов с поражения 1:0 в Загребе, так и не сумев ответить на быстрый гол Мислава Оршича.
Тухель затрудняется объяснить, что конкретно не так с его командой, чувствуя, что "синие" вновь наступили на грабли.
"Конечно, я разочарован. Нужно столь многое проанализировать. Я причастен к этому, и ясно, что мы не там, где хотим быть".
"В данный момент нам не хватает всего. Конечно, я должен найти решения на следующий матч".
"Мы сыграли ниже своего уровня. Повторяется одна и та же история: мы хорошо начинаем, не используем свои полумоменты, мы не чувствуем момент, когда нужно прикончить игру. Затем мы пропускаем слишком простую контратаку, а дальше у нас проблемы", — сообщил Тухель BT Sport.
06.09.2022 23:00
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Нет тухлый тут ты не прав твоей женоподобной компании не хватает одного- яиц.
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Лох - это судьба.
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не используем свои полумоменты
Источник: http://fapl.ru/posts/95419/#reply
Блять,о каких полумоментах он постоянно говорит? Или для него сделать пас рядом с штрафной Загреба считается полумоментом?
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