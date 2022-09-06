Агуэро видит в "Тоттенхэме" "темную лошадку" Лиги Чемпионов

Легенда "Манчестер Сити" Серхио Агуэро считает, что "Тоттенхэм" может стать "темной лошадкой" этого розыгрыша Лиги Чемпионов.

Благодаря рывку в концовке прошлого сезона "Тоттенхэм" вернулся в элитное европейское соревнование, в финале которого играл в 2019 году.



"Шпоры" стартуют на групповом этапе с домашнего матча против "Марселя", а также сразятся с "Айнтрахтом" и "Спортингом", и И Агуэро уверен, что команда Антонио Конте способна удивить многих.



"Еще при Почеттино "Тоттенхэм" замечательно выступал в Лиге Чемпионов. Теперь их тренирует Конте — тренер с огромным опытом, и они стали очень крепкой командой. Он знает, как хочет играть, и его контратаки могут быть летальными".



"Конте добавил к Кейну с Соном Ришарлисона, а также двух очень хороших вингеров в лице Кулусевски и Перишича".



"Тоттенхэм" будет очень сложным соперником для любой команды. Они могут стать грозной силой в Европе в этом году", — цитирует Агуэро Evening Standard.