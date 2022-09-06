Агуэро видит в "Тоттенхэме" "темную лошадку" Лиги Чемпионов

Антонио Конте и Ришарлисон Легенда "Манчестер Сити" Серхио Агуэро считает, что "Тоттенхэм" может стать "темной лошадкой" этого розыгрыша Лиги Чемпионов.

Благодаря рывку в концовке прошлого сезона "Тоттенхэм" вернулся в элитное европейское соревнование, в финале которого играл в 2019 году.

"Шпоры" стартуют на групповом этапе с домашнего матча против "Марселя", а также сразятся с "Айнтрахтом" и "Спортингом", и И Агуэро уверен, что команда Антонио Конте способна удивить многих.

"Еще при Почеттино "Тоттенхэм" замечательно выступал в Лиге Чемпионов. Теперь их тренирует Конте — тренер с огромным опытом, и они стали очень крепкой командой. Он знает, как хочет играть, и его контратаки могут быть летальными".

"Конте добавил к Кейну с Соном Ришарлисона, а также двух очень хороших вингеров в лице Кулусевски и Перишича".

"Тоттенхэм" будет очень сложным соперником для любой команды. Они могут стать грозной силой в Европе в этом году", — цитирует Агуэро Evening Standard.


Метки Агуэро, Лига Чемпионов, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2022 15:00

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Последние комментарии:




  1. che-ger 06.09.2022 15:07 # che-ger
    Не успел дать прогноз что щас долбоебы напишут КОРОЛЬ . Агуша в эксперты метит?

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  2. slavaukraine 06.09.2022 15:03 # slavaukraine
    КОРОЛЬ!!!

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  3. true-manc 06.09.2022 15:01 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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