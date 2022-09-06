Анонс матча "Севилья" — "Манчестер Сити"
В первом туре группового этапа Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" сразится на выезде с "Севильей".
Лига Чемпионов остается тем трофеем, который никак не покорится "Сити" при Хосепе Гвардиоле, но теперь у главного тренера "горожан" есть настоящий джокер в рукаве в лице нападающего Эрлинга Холанда.
Холанд забил 10 голов в своих шести первых матчах Премьер-Лиги, однако на пресс-конференции накануне Гвардиола предостерег, что "Сити" не может чересчур полагаться на норвежского бомбардира в Лиге Чемпионов.
- "Севилья" и "Сити" пересекаются в Лиге Чемпионов второй сезон подряд.
- "Севилья" выиграла только один из восьми матчей против английских команд на групповом этапе Лиги Чемпионов (3 ничьи, 4 поражения) — 3:1 против "Арсенала" в ноябре 2007.
- "Сити" выиграл лишь один из 13 последних выездных матчей против испанских команд в еврокубках (2 ничьи, 8 поражений) — 1:3 против как раз "Севильи" в ноябре 2015.
- Во всех четырех предыдущих сезонах участия в Лиге Чемпионов "Севилья" стартовала на групповом этапе с ничейного результата, включая 2:2 с "Ливерпулем" в 2017/18 и 0:0 с "Челси" в 2020/21.
- Это будет 12-й сезон участия "Сити" в Лиге Чемпионов — все подряд с 2011/12. Только у "Реала" (26), "Барселоны" (19) и "Баварии" (15) такого рода серии дольше.
- В каждом из девяти предыдущих сезонов участия в Лиге Чемпионов "Сити" выходил из группы.
- "Сити" проиграл два из трех последних выездных матчей на групповом этапе Лиги Чемпионов прошлого сезона.
- "Севилья" выиграла только один из восьми последних матчей в Лиге Чемпионов (4 ничьи, 3 поражения).
- Это будет первая встреча Гвардиолы с "Севильей" с марта 2012, когда голы Хави и Лионеля Месси обеспечили его "Барселоне" победу 2:0.
- Гвардиола выиграл только один из семи последних выездных матчей против испанских команд (1 ничья, 5 поражений).
- Эрлинг Холанд забил 23 гола в 19 матчах Лиги Чемпионов, и это наивысшая скорострельность среди игроков, которые провели 10+ матчей в этом соревновании.
"Сити" отправился на этот выезд без защитников Джона Стоунса и Кайла Уолкера, однако травмы обоих не являются серьезными.
Лига Чемпионов. Группа G. 1-й тур
"Севилья" (Испания) — "Манчестер Сити" (Англия)
Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан". 22:00 Онлайн-трансляция
06.09.2022 14:00
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Последние комментарии:
> Это будет 12-й сезон участия "Сити" в Лиге Чемпионов — все подряд с 2011/12. Только у "Реала" (26), "Барселоны" (19) и "Баварии" (15) такого рода серии дольше.
> В каждом из девяти предыдущих сезонов участия в Лиге Чемпионов "Сити" выходил из группы.
> Эрлинг Холанд забил 23 гола в 19 матчах Лиги Чемпионов, и это наивысшая скорострельность среди игроков, которые провели 10+ матчей в этом соревновании.
КОРОЛИ!!!
(ответить)
КОРОЛИ!!!
C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
(ответить)
"Севилья" и "Сити" пересекаются в Лиге Чемпионов второй сезон подряд.
Источник: http://fapl.ru/posts/95409/
Это будет первая встреча Гвардиолы с "Севильей" с марта 2012, когда голы Хави и Лионеля Месси обеспечили его "Барселоне" победу 2:0.
Источник: http://fapl.ru/posts/95409/
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
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