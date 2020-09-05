Агбонлахор: "Ливерпуль" не будет сражаться за титул"

Экс-нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор вычеркнул "Ливерпуль" из числа претендентов на титул Премьер-Лиги в сезоне 2022/23.

"Ливерпуль" терял очки в четырех из шести матчей нового сезона Премьер-Лиги, включая безголевое дерби против "Эвертона" в минувшую субботу.



И хотя отставание "красных" от вершины таблицы составляет всего шесть очков, Агбонлахор предсказывает команде Юргена Клоппа лишь вязкую борьбу за путевку в Лигу Чемпионов.



"Ливерпуль" может и в топ-4 не попасть, 100 процентов. Они не участвуют в чемпионской гонке. На мой взгляд, "Ливерпуль" не будет сражаться за титул Премьер-Лиги в этом сезоне".



"Они сражаются за попадание в топ-4, потому что "Арсенал" настроен серьезно, как и "Тоттенхэм". "Арсенал" и "Тоттенхэм" — они знают, как выигрывать матчи. Они обладают победным духом, и они добиваются побед. А "Челси" еще прибавит", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.