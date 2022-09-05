Оуэн: "Салах практически отсутствует на поле"

Мохамед Салах Экс-игрок "Ливерпуля" Майкл Оуэн раскритиковал игру нападающего "красных" Мохамеда Салаха в новом сезоне.

Салах забил только пять голов в своих 20 последних матчах за "Ливерпуль" в прошлом сезоне, но, несмотря на это, летом получил новый роскошный контракт.

Закрыв вопрос со своим будущим, Салах пока не смог вернуться в свою лучшую форму и в шести первых матчах сезона 2022/23 забил только два гола.

После безголевого дерби против "Эвертона", в котором Салаху не удалось отличиться, Оуэн вынес неутешительный вердикт насчет игры Мохамеда и предположил, что это может быть связано с появлением в команде Дарвина Нуньеса.

"Он практически отсутствовал на поле. В этом сезоне мы наблюдаем, как далеко от своего привычной позиции он принимает мяч. Связано ли это с новым центральным нападающим? Как бы то ни было, он был незаметен в трех последних матчах", — цитирует Оуэна Liverpool Echo.


Метки Ливерпуль, Оуэн, Салах

Автор mihajlo   

Дата 05.09.2022 08:00

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Последние комментарии:




  1. blueswin 05.09.2022 08:24 # blueswin
    Он же африканец, а они после 30 лет сильно потеть не любят, особенно если до этого удалось чего то достичь и заработать на пару жизней вперёд. Но и всё равно, свои 15 голов за сезон он обязательно забьёт, это просто другим надо больше игру брать на себя, а не ждать что один Салах тащить будет. Ван Дейк (31), Салах (30), Матип (31), Милнер (36), Тиаго (31), Хендерсон (32), Фирмино (30)...вполне возможно этот состав пошёл на спад ввиду очевидных вещей

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  2. shakur 05.09.2022 08:06 # shakur
    Салаха не существует

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  3. closer 05.09.2022 08:06 # closer
    Салах наевся, ему нужен отдых, а тут опять на себе команду тащить.
    Вовремя Мане ливнул, понял к чему все идёт.

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  4. eakz 05.09.2022 08:01 # eakz
    сила нового контракта

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