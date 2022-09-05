Оуэн: "Салах практически отсутствует на поле"

Экс-игрок "Ливерпуля" Майкл Оуэн раскритиковал игру нападающего "красных" Мохамеда Салаха в новом сезоне.

Салах забил только пять голов в своих 20 последних матчах за "Ливерпуль" в прошлом сезоне, но, несмотря на это, летом получил новый роскошный контракт.



Закрыв вопрос со своим будущим, Салах пока не смог вернуться в свою лучшую форму и в шести первых матчах сезона 2022/23 забил только два гола.



После безголевого дерби против "Эвертона", в котором Салаху не удалось отличиться, Оуэн вынес неутешительный вердикт насчет игры Мохамеда и предположил, что это может быть связано с появлением в команде Дарвина Нуньеса.



"Он практически отсутствовал на поле. В этом сезоне мы наблюдаем, как далеко от своего привычной позиции он принимает мяч. Связано ли это с новым центральным нападающим? Как бы то ни было, он был незаметен в трех последних матчах", — цитирует Оуэна Liverpool Echo.