Оуэн: "Салах практически отсутствует на поле"
Экс-игрок "Ливерпуля" Майкл Оуэн раскритиковал игру нападающего "красных" Мохамеда Салаха в новом сезоне.
Салах забил только пять голов в своих 20 последних матчах за "Ливерпуль" в прошлом сезоне, но, несмотря на это, летом получил новый роскошный контракт.
Закрыв вопрос со своим будущим, Салах пока не смог вернуться в свою лучшую форму и в шести первых матчах сезона 2022/23 забил только два гола.
После безголевого дерби против "Эвертона", в котором Салаху не удалось отличиться, Оуэн вынес неутешительный вердикт насчет игры Мохамеда и предположил, что это может быть связано с появлением в команде Дарвина Нуньеса.
"Он практически отсутствовал на поле. В этом сезоне мы наблюдаем, как далеко от своего привычной позиции он принимает мяч. Связано ли это с новым центральным нападающим? Как бы то ни было, он был незаметен в трех последних матчах", — цитирует Оуэна Liverpool Echo.
05.09.2022 08:00
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Последние комментарии:
Он же африканец, а они после 30 лет сильно потеть не любят, особенно если до этого удалось чего то достичь и заработать на пару жизней вперёд. Но и всё равно, свои 15 голов за сезон он обязательно забьёт, это просто другим надо больше игру брать на себя, а не ждать что один Салах тащить будет. Ван Дейк (31), Салах (30), Матип (31), Милнер (36), Тиаго (31), Хендерсон (32), Фирмино (30)...вполне возможно этот состав пошёл на спад ввиду очевидных вещей
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Салаха не существует
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Салах наевся, ему нужен отдых, а тут опять на себе команду тащить.
Вовремя Мане ливнул, понял к чему все идёт.
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сила нового контракта
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