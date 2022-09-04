"Лестер" обсуждает продажу Сеюнджю в "Галатасарай"
"Лестер" ведет переговоры о продаже своего защитника Чаглара Сеюнджю в "Галатасарай".
Сеюнджю был ключевым игроком обороны "Лестера" с момента ухода Харри Магуайра в "Манчестер Юнайтед" в 2019 году, но в этом сезоне не сыграл ни минуты за "лис" в Премьер-Лиги.
26-летний турок не попал в заявку "Лестера" на воскресный матч Премьер-Лиги против "Брайтона", и трансферный гуру Фабрицио Романо дал тому объяснение.
Оказывается, "лисы" обсуждают продажу Сеюнджю в "Галатасарай" из Турции, где трансферное окно открыто до 8 сентября.
04.09.2022 22:00
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