"Лестер" обсуждает продажу Сеюнджю в "Галатасарай"

Чаглар Сеюнджю "Лестер" ведет переговоры о продаже своего защитника Чаглара Сеюнджю в "Галатасарай".

Сеюнджю был ключевым игроком обороны "Лестера" с момента ухода Харри Магуайра в "Манчестер Юнайтед" в 2019 году, но в этом сезоне не сыграл ни минуты за "лис" в Премьер-Лиги.

26-летний турок не попал в заявку "Лестера" на воскресный матч Премьер-Лиги против "Брайтона", и трансферный гуру Фабрицио Романо дал тому объяснение.

Оказывается, "лисы" обсуждают продажу Сеюнджю в "Галатасарай" из Турции, где трансферное окно открыто до 8 сентября.


Метки Галатасарай, Лестер, Сеюнджю

Автор mihajlo   

Дата 04.09.2022 22:00

Количество просмотров Просмотров: 866

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. alexomck 04.09.2022 22:27 # alexomck
    Ндиди на пострянку к Эвансу переедет?
    Кто там остался из цз: Амарти, Вестегор и этот новенький из Реймса

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: