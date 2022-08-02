Роджерс не позволит другим клубам воспользоваться проблемами "Лестера"
Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс заявил, что другим клубам не удастся воспользоваться финансовыми затруднениями "лис".
Этим летом "Лестер" до сих пор не совершил ни одного крупного приобретения, а звезд команды Роджерса вроде Каспера Шмейхеля, Весле Фофана, Юри Тилеманса, Джеймса Мэддисона и Харви Барнса сватают в другие клубы.
Лишь накануне стало известно, что "Челси" продвигается в переговорах по Фофана, а "Ньюкасл" улучшил до 50 миллионов фунтов свое предложение по Мэддисону.
Ситуация на "Кинг Пауэр" сейчас такова, что "Лестер" не сможет покупать, если кого-нибудь не продаст, однако Роджерс намерен сохранить своих лучших игроков.
"Конечна, финансовая ситуация клуба неидеальна в плане того, чего мы хотим. Но это не означает, что мы позволим этим воспользоваться. Мы не хотим терять своих лучших игроков. Ты не хочешь потерять своих лучших игроков и никого не пригласить вместо. Это лишено смысла".
"Что касается Джеймса, то кажется, что он еще никогда не был так хорош за мое время здесь. Учитывая его уровень уверенности в себе, его физическую готовность и его талант, интерес к нему непременно будет существовать. Работать с ним одно удовольствие. Я обожаю его, и я стал свидетелем, как он вырос из молодого парня в 25-летнего отца, изменив свою жизнь и свой футбол. Он действительно важен для нас. Я бы ни за что не захотел его продать", — цитирует Роджерса The Guardian.
02.08.2022 13:00
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да начнётся распродажа..
(после таких слов)
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Та кто тебя спрашивать будет,лузерпук бесхребетный.
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