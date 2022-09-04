Премьер-Лига потребовала перепроверить два решения VAR
Премьер-Лига потребовала от судейского корпуса "в приоритетном порядке" перепроверить спорные инциденты в двух субботних матчах.
Субботний игровой день в Премьер-Лиге был отмечен чередой противоречивых судейских решений совместно с VAR, что вылилось в ряд гневных интервью тренеров и футболистов.
Наиболее вопиющими для боссов Премьер-Лиги оказались незасчитанные голы "Вест Хэма" и "Ньюкасла" против "Челси" и "Кристал Пэлас", соответственно.
В обоих случаях рефери в поле, обращаясь к VAR, фиксировал нападение на вратаря, и теперь Премьер-Лига требует от судейского корпуса провести расследование в отношении принимавших эти решения арбитров, сообщает BBC.
В первом инциденте голкипер "Челси" Эдуар Менди выпустил из рук мяч и тут же был атакован Джарродом Боуэном, который, как затем утверждал главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес, даже не коснулся оппонента. Во втором Джо Уиллиок налетел на вратаря "Пэлас" Висенте Гуаиту, хотя толкнул его одноклубник Гуаиты Тайрик Митчелл.
04.09.2022 18:00
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Последние комментарии:
А где чистый гол Коута отменённый? Когда в сторону лфк идут атаки с офсайда, они фиксируют его только когда момент полностью заигран. Тут же явно тащили бензоколонку на очко.
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отмененный гол Коуди в ворота лузерпуля надо пересмотреть повнимательнее
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Ну тогда пусть смотрят волосы кукурельи, наступ Ван дайка и ещё миллион моментов
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Расследование проведут, ошибки признают, судьи принесут свои извинения.
Извините и точка.
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голкипер "Челси" Эдуар Менди выпустил из рук мяч
Источник: http://fapl.ru/posts/95374/
Какой накуй выпустил из рук мяч...... он отбил его потом лежал а ВХЮ негрила пробежал десяток метров и пробил под перекладину!
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И что будет.
Всё очевидно. ВАР и гл.судья ошиблись.
Вернут очки?
Уволят судей?
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пусть еще перепроверят, когда АВ нам забила с углового, игрок держал нашего голкипера. Еще засчитали каким то образом
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отправят гпенсов в ЧШ)
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И хуле они сделают, пальчиком ай-яй-яй
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