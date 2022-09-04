Премьер-Лига потребовала перепроверить два решения VAR

Премьер-Лига потребовала от судейского корпуса "в приоритетном порядке" перепроверить спорные инциденты в двух субботних матчах.

Субботний игровой день в Премьер-Лиге был отмечен чередой противоречивых судейских решений совместно с VAR, что вылилось в ряд гневных интервью тренеров и футболистов.



Наиболее вопиющими для боссов Премьер-Лиги оказались незасчитанные голы "Вест Хэма" и "Ньюкасла" против "Челси" и "Кристал Пэлас", соответственно.



В обоих случаях рефери в поле, обращаясь к VAR, фиксировал нападение на вратаря, и теперь Премьер-Лига требует от судейского корпуса провести расследование в отношении принимавших эти решения арбитров, сообщает BBC.



В первом инциденте голкипер "Челси" Эдуар Менди выпустил из рук мяч и тут же был атакован Джарродом Боуэном, который, как затем утверждал главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес, даже не коснулся оппонента. Во втором Джо Уиллиок налетел на вратаря "Пэлас" Висенте Гуаиту, хотя толкнул его одноклубник Гуаиты Тайрик Митчелл.