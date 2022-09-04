Премьер-Лига потребовала перепроверить два решения VAR

Джаррод Боуэн и Эдуар Менди Премьер-Лига потребовала от судейского корпуса "в приоритетном порядке" перепроверить спорные инциденты в двух субботних матчах.

Субботний игровой день в Премьер-Лиге был отмечен чередой противоречивых судейских решений совместно с VAR, что вылилось в ряд гневных интервью тренеров и футболистов.

Наиболее вопиющими для боссов Премьер-Лиги оказались незасчитанные голы "Вест Хэма" и "Ньюкасла" против "Челси" и "Кристал Пэлас", соответственно.

В обоих случаях рефери в поле, обращаясь к VAR, фиксировал нападение на вратаря, и теперь Премьер-Лига требует от судейского корпуса провести расследование в отношении принимавших эти решения арбитров, сообщает BBC.

В первом инциденте голкипер "Челси" Эдуар Менди выпустил из рук мяч и тут же был атакован Джарродом Боуэном, который, как затем утверждал главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес, даже не коснулся оппонента. Во втором Джо Уиллиок налетел на вратаря "Пэлас" Висенте Гуаиту, хотя толкнул его одноклубник Гуаиты Тайрик Митчелл.


Метки PGMOL, VAR, Премьер-Лига, рефери

Автор mihajlo   

Дата 04.09.2022 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1619

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 04.09.2022 18:23 # gerrard08
    А где чистый гол Коута отменённый? Когда в сторону лфк идут атаки с офсайда, они фиксируют его только когда момент полностью заигран. Тут же явно тащили бензоколонку на очко.

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  2. true-manc 04.09.2022 18:17 # true-manc
    отмененный гол Коуди в ворота лузерпуля надо пересмотреть повнимательнее

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  3. seidcfcfan 04.09.2022 18:13 # seidcfcfan
    Ну тогда пусть смотрят волосы кукурельи, наступ Ван дайка и ещё миллион моментов

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  4. girasimus 04.09.2022 18:10 # girasimus
    Расследование проведут, ошибки признают, судьи принесут свои извинения.
    Извините и точка.

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  5. chelsiukpro 04.09.2022 18:09 # chelsiukpro
    голкипер "Челси" Эдуар Менди выпустил из рук мяч

    Источник: http://fapl.ru/posts/95374/

    Какой накуй выпустил из рук мяч...... он отбил его потом лежал а ВХЮ негрила пробежал десяток метров и пробил под перекладину!

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  6. shearer1 04.09.2022 18:04 # shearer1
    И что будет.
    Всё очевидно. ВАР и гл.судья ошиблись.
    Вернут очки?
    Уволят судей?

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  7. gunars 04.09.2022 18:03 # gunars
    пусть еще перепроверят, когда АВ нам забила с углового, игрок держал нашего голкипера. Еще засчитали каким то образом

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  8. gunars 04.09.2022 18:02 # gunars
    отправят гпенсов в ЧШ)

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  9. chelsea-69 04.09.2022 18:02 # chelsea-69
    И хуле они сделают, пальчиком ай-яй-яй

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