Мойес в бешенстве от отмененного VAR гола против "Челси"

Наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес назвал "нелепо плохим решением" отмененный гол Максвела Корне в концовке матча Премьер-Лиги против "Челси".

Концовка субботнего дерби на "Стэмфорд Бридж" была отмечена крайне спорным эпизодом, когда голкипер Эдуар Менди выпустил мяч из рук и позволил Корне расстрелять ворота.



Однако рефери Энди Мэдли получил подсказку от системы VAR и сходил к монитору, где убедился в фоле Джаррода Боуэна на Менди после того, как Эдуар выпустил мяч.



В результате гол Корне был отменен, "синие" удержали победу 2:1, а Мойес пришел в бешенство.



"Это невероятное решение, которое было принято против нас. Скандальное и абсолютно гнилое".



"Вы видели это? Голкипер выходит, чтобы забрать мяч и выпускает его из рук. Затем он делает вид, что получил травму плеча. Я удивлен, что VAR вообще оправила рефери к монитору. Я думал, это гол ни за что не будет отменен, даже если рефери посмотрит повторы. Это нелепо плохое решение".



"Этому не может быть оправданий. Грустно, что таков уровень элитного судейства в данный момент".



"Они пригласили новых людей, чтобы попытаться что-нибудь изменить. Сегодня я потерял веру в людей, которые отвечают за VAR. Посмотрев повторы, я не понимаю, как гол не был засчитан".



"Рефери могут совершать ошибки. Гораздо больше мне стыдно за парня на VAR, потому что случившееся говорит мне о том, что таких людей, которые не понимают футбол, нельзя подпускать к игре".



"То же самое их голкипер пытался сделать при первом голе. Он симулировал травму плеча. Это не помешало ему отыграть заключительные 15 минут или вроде того".



"Джаррод сказал, что он даже не коснулся голкипера. Вы могли видеть, что он пытался перепрыгнуть через него. Голкипер не смог забрать мяч, и тот отскочил на четыре метра", — цитирует Мойеса Sky Sports.