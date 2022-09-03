Лэмпард: "Ван Дейк должен был получить красную карточку"

Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард считает, что защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк должен был получить красную карточку за грубую игру против его полузащитника Амаду Онана.

На 76-й минуте мерсисайдского дерби, завершившегося 0:0, Ван Дейк шипами ударил Онана по голени, совершенно не успев на мяч.



Рефери Энтони Тэйлор лишь показал Виргилу желтую карточку, однако Лэмпард убежден, что система VAR должна была рекомендовать арбитру сходить к монитору, чтобы принять решение насчет удаления грубияна.



"Я обожаю Ван Дейка, он великолепный игрок, но иногда ты опаздываешь, идя в отбор, и это выглядит некрасиво".



"Он врезал Онана по голени, когда мой игрок опирался на стопу, и я удивлен, что рефери не обратился к VAR".



"До матча мы говорили о некрасивых единоборствах в дерби, и рефери просто должен был сделать свою работу. Думаю, он и VAR здесь ошиблись".



"На мой взгляд, это была красная карточка, которая бы сделала игру в заключительные 20 минут другой. Виргилу повезло, абсолютно", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.



