Клубы Премьер-Лиги потратили рекордные 1.9 млрд. фунтов на трансферы за лето
Клубы Премьер-Лиги установили новый рекорд, потратив за едва закрывшееся трансферное окно 1.9 млрд. фунтов.
Представители высшего английского дивизиона с лихвой перекрыли свое предыдущее достижение — 1.4 млрд. фунтов, потраченные летом 2017.
Еще более впечатляющим выглядит рост трат относительно предыдущего летнего окна — аж на 67% (1.1 млрд. фунтов летом 2021).
Если из покупок вычесть продажи, то чистые траты клубов Премьер-Лиги этим летом составили 1 млрд. фунтов, и это тоже рекорд.
Аналитики из Deloitte также установили, что на сей раз девять клубов Премьер-Лиги из 20 инвестировали в новых игроков свыше 100 млн. фунтов.
Кроме того, клубы Премьер-Лиги потратили больше, чем представители Ла Лиги, Серии А и Бундеслиги вместе взятые.
"Челси" и вовсе потратил денег больше, чем какой-либо другой клуб клуб Премьер-Лиги за одно трансферное окно (255.3 млн. фунтов).
А "Ноттингем Форест" совершил приобретений больше, чем какой-либо другой британский клуб за одно трансферное окно (21).
Также стоит отметить, что заключительный день трансферного окна вышел весьма плодотворным — 14 из 20 клубов Премьер-Лиги совершили минимум одно приобретение перед дедлайном.
Всего этим летом клубы Премьер-Лиги подписали 169 игроков (148 — летом 2021, 132 — летом 2020).
"Рекордный уровень трат во время этого трансферного окна является явным свидетельством уверенности клубов Премьер-Лиги в свете возвращения фанатов на трибуны и начала нового телевизионного цикла".
"Тратить внушительные суммы денег для более успешного выступления стало неотъемлемой вещью для клубов Премьер-Лиги. В этом сезоне желание приглашать талантов достигло новых уровней, а связанное с выживанием в дивизионе давление выше, чем когда-либо прежде", — цитирует представителя Deloitte Тима Бриджа BBC.
02.09.2022 12:00
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Последние комментарии:
Пенсионеры покупают пенсионеров. При Аркадиче такого не было.
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чмохи, ссытесь?:?????
МЕНДИ(СЛОНИНА)
ДЖЕЙМС ФОФАНА ГВАРДИОЛ КУКУРЕЛЬЯ
МАУНТ(ДЕ ЙОНГ) КАНТЕ(ЗАКАРИЯ) КОВАЧИЧ(ГАЛЛАХЕР)
ХАВЕРЦ(ЛЕАО) БРОЯ(ОБАМЕЯНГ) СТЕРЛИНГ(ОДОЙ)
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6ля пересмотрел Брат 2, как же топово лысый татарин завалил свино-хохла в ресторане Львов))
Русские вперёд!
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а ватодауны так и будут талдычить, что в буче постанова
Как сообщает CNN (https://edition.cnn.com/2022/09/01/europe/russian-soldier-shoots-civilians-identified-intl-cmd/index.html), прокуратура Бучи в Киевской области установила, что к убийству причастен Николай Сергеевич Соковиков. Его обвинили в нарушении законов и обычаев войны, а также в умышленном убийстве.
Соковикова опознали по записи камеры наблюдения, которую в мае распространил телеканал CNN. На видео, снятом 16 марта, видно, как солдаты убивают безоружных украинских граждан. Телеканал по форме и показаниям очевидцев смог установить, что убийство совершили российские военные.
Ранее журналисты идентифицировали еще одного российского военного, подозреваемого в убийстве. Утверждалось (https://meduza.io/news/2022/05/13/ustanovlena-lichnost-odnogo-iz-rossiyskih-voennyh-popavshih-na-video-s-ubiystvom-dvoih-mirnyh-zhiteley-pod-kievom-ih-ubili-vystrelami-v-spinu), что это 29-летний Дмитрий Лапшаков.
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02.09.2022 01:28 #
v-0987654321
Гейтурио Мело хахахаха
Источник: http://fapl.ru/posts/95297/?c=1#c7631764
оруууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
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Валютные вклады россиян де-факто стали рублевыми счетами с привязкой к валютному курсу. Об этом заявил первый заместитель председателя Центробанка Дмитрий Тулин.
Тулин добавил, что взятие банками комиссии за хранение иностранной валюты считает логичной мерой
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Алонсу проводить надо) ну что сказать, в защите мусор пздц был, ебал его стерлинг каждый матч с сити очень жестко. Но в атаке был очень полезен. Так что в принципе пойдет, был полезен временами, особенно при чемпионстве Конте. Удачи короч
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Обезьянг лучше Нуньеза и чуть хуже Холланда. Будет клепать ебанись, чуйка есть братья-пенсики!
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МЮ очень сильное ТО провел, давно такого не было
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https://www.transfermarkt.world/statistik/einnahmenausgaben
просто посмотрите на этот пи3дос))))
вх, нф, ньюкасл, та даже ттх, для них это не типично!)
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скоро пресс-конференция императора тухеляна
ПОСЛУШАЕМ ЧТО ОН СКЖЕТ О ВЕЛИКИХ ТРАНСФЕРАХ ИМПЕРАТОРСИ
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Просто артур и закария)) ору с лохов
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Просто напоминаю, что КОРОЛИ единственные в плюсе по трансферному балансу!
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украина на эти деньги жила бы лет 20
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Такое ощущение что нормальных игроков на рынке стало намного меньше чем допустим было 10 лет назад, все звезды постарели а новых очень мало появилось
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в общем за то мю и челси в -200 млн ушли по чистым тратам, шпоры и арс 100+, ливер и мс даже в прибыль.
ну в принципе я за окно челси рад, много молодых топариков, которые могут закрыть позицию на 5-10 лет.
все что нужно на будущее это купить хорошего вингера правого, и хорошего разыгрывающего опорника вместо жоржа, типо де йонга...
ну и напа, если броя не раскроется. Но лично я в потенциал Брои верю
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Холланд - 9 голов.
Хуньес - 1 гол.
Как же развели портовую помойку, это пиздец)
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Почему скузня заплатили 100 лямов за баночника?
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складывается впечатление, что скоро в этой лиге понятие середняка просто пропадет и будем просто круглогодичное месиво)
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Забавно что на фотке бесплатный Мело Аканджи за 19 млн
И развод антон который на трансфермаркете стоит 35 млн евро и за которого заплатили 100 ору
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