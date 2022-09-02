Клубы Премьер-Лиги потратили рекордные 1.9 млрд. фунтов на трансферы за лето

Трансферы Клубы Премьер-Лиги установили новый рекорд, потратив за едва закрывшееся трансферное окно 1.9 млрд. фунтов.

Представители высшего английского дивизиона с лихвой перекрыли свое предыдущее достижение — 1.4 млрд. фунтов, потраченные летом 2017.

Еще более впечатляющим выглядит рост трат относительно предыдущего летнего окна — аж на 67% (1.1 млрд. фунтов летом 2021).

Если из покупок вычесть продажи, то чистые траты клубов Премьер-Лиги этим летом составили 1 млрд. фунтов, и это тоже рекорд.

Аналитики из Deloitte также установили, что на сей раз девять клубов Премьер-Лиги из 20 инвестировали в новых игроков свыше 100 млн. фунтов.

Кроме того, клубы Премьер-Лиги потратили больше, чем представители Ла Лиги, Серии А и Бундеслиги вместе взятые.

"Челси" и вовсе потратил денег больше, чем какой-либо другой клуб клуб Премьер-Лиги за одно трансферное окно (255.3 млн. фунтов).

А "Ноттингем Форест" совершил приобретений больше, чем какой-либо другой британский клуб за одно трансферное окно (21).

Также стоит отметить, что заключительный день трансферного окна вышел весьма плодотворным — 14 из 20 клубов Премьер-Лиги совершили минимум одно приобретение перед дедлайном.

Всего этим летом клубы Премьер-Лиги подписали 169 игроков (148 — летом 2021, 132 — летом 2020).

"Рекордный уровень трат во время этого трансферного окна является явным свидетельством уверенности клубов Премьер-Лиги в свете возвращения фанатов на трибуны и начала нового телевизионного цикла".

"Тратить внушительные суммы денег для более успешного выступления стало неотъемлемой вещью для клубов Премьер-Лиги. В этом сезоне желание приглашать талантов достигло новых уровней, а связанное с выживанием в дивизионе давление выше, чем когда-либо прежде", — цитирует представителя Deloitte Тима Бриджа BBC.


Метки Deloitte, Премьер-Лига, рекорды, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2022 12:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. chebrec 02.09.2022 13:06 # chebrec
    Пенсионеры покупают пенсионеров. При Аркадиче такого не было.

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  2. thegodfather 02.09.2022 12:58 # thegodfather
    чмохи, ссытесь?:?????

    МЕНДИ(СЛОНИНА)
    ДЖЕЙМС ФОФАНА ГВАРДИОЛ КУКУРЕЛЬЯ
    МАУНТ(ДЕ ЙОНГ) КАНТЕ(ЗАКАРИЯ) КОВАЧИЧ(ГАЛЛАХЕР)
    ХАВЕРЦ(ЛЕАО) БРОЯ(ОБАМЕЯНГ) СТЕРЛИНГ(ОДОЙ)

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  3. great-alexander 02.09.2022 12:54 # great-alexander
    6ля пересмотрел Брат 2, как же топово лысый татарин завалил свино-хохла в ресторане Львов))
    Русские вперёд!

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  4. narcot 02.09.2022 12:54 # narcot
    а ватодауны так и будут талдычить, что в буче постанова




    Как сообщает CNN (https://edition.cnn.com/2022/09/01/europe/russian-soldier-shoots-civilians-identified-intl-cmd/index.html), прокуратура Бучи в Киевской области установила, что к убийству причастен Николай Сергеевич Соковиков. Его обвинили в нарушении законов и обычаев войны, а также в умышленном убийстве.

    Соковикова опознали по записи камеры наблюдения, которую в мае распространил телеканал CNN. На видео, снятом 16 марта, видно, как солдаты убивают безоружных украинских граждан. Телеканал по форме и показаниям очевидцев смог установить, что убийство совершили российские военные.

    Ранее журналисты идентифицировали еще одного российского военного, подозреваемого в убийстве. Утверждалось (https://meduza.io/news/2022/05/13/ustanovlena-lichnost-odnogo-iz-rossiyskih-voennyh-popavshih-na-video-s-ubiystvom-dvoih-mirnyh-zhiteley-pod-kievom-ih-ubili-vystrelami-v-spinu), что это 29-летний Дмитрий Лапшаков.

    (ответить)

  5. liverputin 02.09.2022 12:53 # liverputin
    02.09.2022 01:28 #
    v-0987654321

    Гейтурио Мело хахахаха

    Источник: http://fapl.ru/posts/95297/?c=1#c7631764


    оруууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

    (ответить)

  6. narcot 02.09.2022 12:51 # narcot
    Валютные вклады россиян де-факто стали рублевыми счетами с привязкой к валютному курсу. Об этом заявил первый заместитель председателя Центробанка Дмитрий Тулин.

    Тулин добавил, что взятие банками комиссии за хранение иностранной валюты считает логичной мерой

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  7. skydreams 02.09.2022 12:42 # skydreams
    Алонсу проводить надо) ну что сказать, в защите мусор пздц был, ебал его стерлинг каждый матч с сити очень жестко. Но в атаке был очень полезен. Так что в принципе пойдет, был полезен временами, особенно при чемпионстве Конте. Удачи короч

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  8. skydreams 02.09.2022 12:32 # skydreams
    Обезьянг лучше Нуньеза и чуть хуже Холланда. Будет клепать ебанись, чуйка есть братья-пенсики!

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  9. quavo 02.09.2022 12:28 # quavo
    МЮ очень сильное ТО провел, давно такого не было

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  10. thegodfather 02.09.2022 12:25 # thegodfather
    https://www.transfermarkt.world/statistik/einnahmenausgaben

    просто посмотрите на этот пи3дос))))

    вх, нф, ньюкасл, та даже ттх, для них это не типично!)

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  11. thegodfather 02.09.2022 12:23 # thegodfather
    скоро пресс-конференция императора тухеляна
    ПОСЛУШАЕМ ЧТО ОН СКЖЕТ О ВЕЛИКИХ ТРАНСФЕРАХ ИМПЕРАТОРСИ

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  12. quavo 02.09.2022 12:21 # quavo
    Просто артур и закария)) ору с лохов

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  13. true-manc 02.09.2022 12:19 # true-manc
    Просто напоминаю, что КОРОЛИ единственные в плюсе по трансферному балансу!

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  14. great-alexander 02.09.2022 12:19 # great-alexander
    украина на эти деньги жила бы лет 20

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  15. chelseaaaa 02.09.2022 12:11 # chelseaaaa
    Такое ощущение что нормальных игроков на рынке стало намного меньше чем допустим было 10 лет назад, все звезды постарели а новых очень мало появилось

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  16. thegodfather 02.09.2022 12:08 # thegodfather
    в общем за то мю и челси в -200 млн ушли по чистым тратам, шпоры и арс 100+, ливер и мс даже в прибыль.

    ну в принципе я за окно челси рад, много молодых топариков, которые могут закрыть позицию на 5-10 лет.

    все что нужно на будущее это купить хорошего вингера правого, и хорошего разыгрывающего опорника вместо жоржа, типо де йонга...

    ну и напа, если броя не раскроется. Но лично я в потенциал Брои верю

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  17. moneycity 02.09.2022 12:08 # moneycity
    Холланд - 9 голов.
    Хуньес - 1 гол.

    Как же развели портовую помойку, это пиздец)

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  18. moneycity 02.09.2022 12:06 # moneycity
    Почему скузня заплатили 100 лямов за баночника?

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  19. thegodfather 02.09.2022 12:03 # thegodfather
    складывается впечатление, что скоро в этой лиге понятие середняка просто пропадет и будем просто круглогодичное месиво)

    (ответить)

  20. felix-the-cat 02.09.2022 12:01 # felix-the-cat
    Забавно что на фотке бесплатный Мело Аканджи за 19 млн

    И развод антон который на трансфермаркете стоит 35 млн евро и за которого заплатили 100 ору

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