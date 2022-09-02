Клубы Премьер-Лиги потратили рекордные 1.9 млрд. фунтов на трансферы за лето

Клубы Премьер-Лиги установили новый рекорд, потратив за едва закрывшееся трансферное окно 1.9 млрд. фунтов.

Представители высшего английского дивизиона с лихвой перекрыли свое предыдущее достижение — 1.4 млрд. фунтов, потраченные летом 2017.



Еще более впечатляющим выглядит рост трат относительно предыдущего летнего окна — аж на 67% (1.1 млрд. фунтов летом 2021).



Если из покупок вычесть продажи, то чистые траты клубов Премьер-Лиги этим летом составили 1 млрд. фунтов, и это тоже рекорд.



Аналитики из Deloitte также установили, что на сей раз девять клубов Премьер-Лиги из 20 инвестировали в новых игроков свыше 100 млн. фунтов.



Кроме того, клубы Премьер-Лиги потратили больше, чем представители Ла Лиги, Серии А и Бундеслиги вместе взятые.



"Челси" и вовсе потратил денег больше, чем какой-либо другой клуб клуб Премьер-Лиги за одно трансферное окно (255.3 млн. фунтов).



А "Ноттингем Форест" совершил приобретений больше, чем какой-либо другой британский клуб за одно трансферное окно (21).



Также стоит отметить, что заключительный день трансферного окна вышел весьма плодотворным — 14 из 20 клубов Премьер-Лиги совершили минимум одно приобретение перед дедлайном.



Всего этим летом клубы Премьер-Лиги подписали 169 игроков (148 — летом 2021, 132 — летом 2020).



"Рекордный уровень трат во время этого трансферного окна является явным свидетельством уверенности клубов Премьер-Лиги в свете возвращения фанатов на трибуны и начала нового телевизионного цикла".



"Тратить внушительные суммы денег для более успешного выступления стало неотъемлемой вещью для клубов Премьер-Лиги. В этом сезоне желание приглашать талантов достигло новых уровней, а связанное с выживанием в дивизионе давление выше, чем когда-либо прежде", — цитирует представителя Deloitte Тима Бриджа BBC.