Фофана обрушился с критикой на Роджерса

Весле Фофана Новичок "Челси" Весле Фофана обрушился с критикой на главного тренера "Лестера" Брендана Роджерса.

Перед тем, как отпустить Фофана в "Челси" за 70 миллионов фунтов, Роджерс публично критиковал самоотдачу, концентрацию и поведение Весле.

Роджерс даже отправил Фофана в резервную команду, и первым делом после ухода из "Лестера" 21-летний француз припомнил это Брендану.

"Я предпочел не высказываться во время этого трансферного окна, несмотря на всю критику и часто вводящие в заблуждение комментарии, даже когда они исходили из клуба. Я понял и извлек урок".

"Я не хотел портить имидж клуба и предпочел смириться, нежели отвечать. Я благодарен президенту за его понимание, благодарен тренерскому штабу, благодарен тренеру, который всегда ценил меня, хотя и много упрекал в последнее время... Я все понял, тренер", — говорится в прощальном заявлении Фофана.


Метки Лестер, Роджерс, Фофана, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2022 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1867

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  1. felix-the-cat 31.08.2022 19:42 # felix-the-cat
    Ток перешёл уже срать начал типичный пенс
    Крыс там любят

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  2. bangladesh 31.08.2022 19:20 # bangladesh
    найс кликбейт михуйло

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  3. hammersmith 31.08.2022 19:19 # hammersmith
    Фофана обрушился с критикой на Роджерса


    Источник: http://fapl.ru/posts/95276/

    "благодарен тренеру, который всегда ценил меня, хотя и много упрекал в последнее время... Я все понял, тренер"


    вот гнида, мог бы хотя бы слова выбирать.

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  4. closer 31.08.2022 19:13 # closer
    А где про заголовок в статье

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