Фофана обрушился с критикой на Роджерса
Новичок "Челси" Весле Фофана обрушился с критикой на главного тренера "Лестера" Брендана Роджерса.
Перед тем, как отпустить Фофана в "Челси" за 70 миллионов фунтов, Роджерс публично критиковал самоотдачу, концентрацию и поведение Весле.
Роджерс даже отправил Фофана в резервную команду, и первым делом после ухода из "Лестера" 21-летний француз припомнил это Брендану.
"Я предпочел не высказываться во время этого трансферного окна, несмотря на всю критику и часто вводящие в заблуждение комментарии, даже когда они исходили из клуба. Я понял и извлек урок".
"Я не хотел портить имидж клуба и предпочел смириться, нежели отвечать. Я благодарен президенту за его понимание, благодарен тренерскому штабу, благодарен тренеру, который всегда ценил меня, хотя и много упрекал в последнее время... Я все понял, тренер", — говорится в прощальном заявлении Фофана.
31.08.2022 19:00
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Ток перешёл уже срать начал типичный пенс
Крыс там любят
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найс кликбейт михуйло
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Фофана обрушился с критикой на Роджерса
Источник: http://fapl.ru/posts/95276/
"благодарен тренеру, который всегда ценил меня, хотя и много упрекал в последнее время... Я все понял, тренер"
вот гнида, мог бы хотя бы слова выбирать.
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А где про заголовок в статье
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