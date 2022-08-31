Фофана обрушился с критикой на Роджерса

Новичок "Челси" Весле Фофана обрушился с критикой на главного тренера "Лестера" Брендана Роджерса.

Перед тем, как отпустить Фофана в "Челси" за 70 миллионов фунтов, Роджерс публично критиковал самоотдачу, концентрацию и поведение Весле.



Роджерс даже отправил Фофана в резервную команду, и первым делом после ухода из "Лестера" 21-летний француз припомнил это Брендану.



"Я предпочел не высказываться во время этого трансферного окна, несмотря на всю критику и часто вводящие в заблуждение комментарии, даже когда они исходили из клуба. Я понял и извлек урок".



"Я не хотел портить имидж клуба и предпочел смириться, нежели отвечать. Я благодарен президенту за его понимание, благодарен тренерскому штабу, благодарен тренеру, который всегда ценил меня, хотя и много упрекал в последнее время... Я все понял, тренер", — говорится в прощальном заявлении Фофана.