Светская хроника за вторник
"Ливерпуль" готов сделать предложение по Мойсесу Кайседо. "Тоттенхэм" хочет Даниэля Джеймса. Грэм Поттер может сменить Стивена Джеррарда во главе "Астон Виллы". Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.
"Ливерпуль" готов предложить 42 миллиона фунтов за эквадорского полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо, но "чайки" хотят вдвое больше. (The Sun)
"Челси" продолжит борьбу за нападающих Пьер-Эмерика Обамеянга из "Барселоны" и Энтони Гордона из "Эвертона" до самого дедлайна. (The Guardian)
ПСЖ следит за полузащитником "Челси" Нголо Канте. (The Times)
"Манчестер Юнайтед" обсуждает обмен Аарона Ван-Биссаки на крайнего защитника "Барселоны" Сержиньо Деста. (Sport)
"Тоттенхэм" договаривается с "Лидсом" об аренде вингера Даниэля Джеймса. (Fabrizio Romano)
Джеймсу предстоит заменить Брайана Хиля в "Тоттенхэме". (Daily Mail)
"Тоттенхэм" возобновил интерес к вингеру "Атлетико" Яннику Карраско. (The Telegraph)
"Ньюкасл" и "Ноттингем Форест" заинтересованы в полузащитнике "Челси" Тьемуэ Бакайоко, которых находится в двухлетней аренде в "Милане". (Calciomercato)
Защитник "Ливерпуля" Сепп Ван дер Берг направляется в аренду в "Шальке-04". (Liverpool Echo)
Защитник "Арсенала" Эктор Беллерин может вернуться в "Реал Бетис". (Estadio Deportivo)
"Ювентус" хочет переманить полузащитника "Астон Виллы" Дугласа Луиса. (Sky Sport Italia)
"Фулхэм" согласовал переход защитника ПСЖ Левена Курзава. (Daily Mail)
"Вулверхэмптон" отклонил предложение "Эвертона" в 8.5 млн. фунтов о покупке полузащитника Леандера Дендонкера. (The Sun)
Другое
"Астон Вилла" может пригласить главного тренера "Брайтона" Грэма Поттера на место Стивена Джеррарда. (Football Insider)
73-летний Нил Уорнок готов возобновить тренерскую карьеру, если его позовет "Сандерленд" из Лиги Один. (The Sun)
Полузащитник "Барселоны" Френки Де Йонг прилетел в Англию — но всего лишь на свадьбу Донни Ван де Бека. (Daily Mirror)
Защитник "Бристоль Сити" Натан Бэйкер завершил игровую карьеру в 31 год из-за серии сотрясений в прошлом сезоне. (The Telegraph)
Тьерри Анри последовал примеру бывшего партнера по "Арсенала" Сеска Фабрегаса и тоже стал инвестором "Комо" из второго итальянского дивизиона. (The Sun)
Вооруженные преступники побили и ограбили нападающего "Барселоны" Пьер-Эмерика Обамеяга. (The Telegraph)
Матиас Погба назвал своего звездного брата Поля "трусом, предателем и лицемером". (Daily Mail)
30.08.2022 10:00
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