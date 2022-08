Светская хроника за вторник

"Ливерпуль" готов сделать предложение по Мойсесу Кайседо. "Тоттенхэм" хочет Даниэля Джеймса. Грэм Поттер может сменить Стивена Джеррарда во главе "Астон Виллы". Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Ливерпуль" готов предложить 42 миллиона фунтов за эквадорского полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо, но "чайки" хотят вдвое больше. (The Sun)



"Челси" продолжит борьбу за нападающих Пьер-Эмерика Обамеянга из "Барселоны" и Энтони Гордона из "Эвертона" до самого дедлайна. (The Guardian)



ПСЖ следит за полузащитником "Челси" Нголо Канте. (The Times)



"Манчестер Юнайтед" обсуждает обмен Аарона Ван-Биссаки на крайнего защитника "Барселоны" Сержиньо Деста. (Sport)



"Тоттенхэм" договаривается с "Лидсом" об аренде вингера Даниэля Джеймса. (Fabrizio Romano)



Джеймсу предстоит заменить Брайана Хиля в "Тоттенхэме". (Daily Mail)



"Тоттенхэм" возобновил интерес к вингеру "Атлетико" Яннику Карраско. (The Telegraph)



"Ньюкасл" и "Ноттингем Форест" заинтересованы в полузащитнике "Челси" Тьемуэ Бакайоко, которых находится в двухлетней аренде в "Милане". (Calciomercato)



Защитник "Ливерпуля" Сепп Ван дер Берг направляется в аренду в "Шальке-04". (Liverpool Echo)



Защитник "Арсенала" Эктор Беллерин может вернуться в "Реал Бетис". (Estadio Deportivo)



"Ювентус" хочет переманить полузащитника "Астон Виллы" Дугласа Луиса. (Sky Sport Italia)



"Фулхэм" согласовал переход защитника ПСЖ Левена Курзава. (Daily Mail)



"Вулверхэмптон" отклонил предложение "Эвертона" в 8.5 млн. фунтов о покупке полузащитника Леандера Дендонкера. (The Sun)



Другое



"Астон Вилла" может пригласить главного тренера "Брайтона" Грэма Поттера на место Стивена Джеррарда. (Football Insider)



73-летний Нил Уорнок готов возобновить тренерскую карьеру, если его позовет "Сандерленд" из Лиги Один. (The Sun)



Полузащитник "Барселоны" Френки Де Йонг прилетел в Англию — но всего лишь на свадьбу Донни Ван де Бека. (Daily Mirror)



Защитник "Бристоль Сити" Натан Бэйкер завершил игровую карьеру в 31 год из-за серии сотрясений в прошлом сезоне. (The Telegraph)



Тьерри Анри последовал примеру бывшего партнера по "Арсенала" Сеска Фабрегаса и тоже стал инвестором "Комо" из второго итальянского дивизиона. (The Sun)



Вооруженные преступники побили и ограбили нападающего "Барселоны" Пьер-Эмерика Обамеяга. (The Telegraph)



Матиас Погба назвал своего звездного брата Поля "трусом, предателем и лицемером". (Daily Mail)