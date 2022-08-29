"Челси" расторг контракт с Баркли

Росс Баркли "Челси" объявил о расставании с полузащитником Россом Баркли "по обоюдному согласию сторон".

После перехода из родного "Эвертона" в январе 2018 Баркли сыграл ровно 100 матчей за "Челси" во всех соревнованиях, забив 12 голов.

Однако Росс так и не сумел стать основным игроком на "Стэмфорд Бридж", и в преддверии этого сезона "синие" решили отказаться от 28-летнего англичанина.

"Челси" не удалось найти клуб, который купит или арендует Баркли, поэтому "синие" договорились о досрочном прекращении контракта Росса, который теперь стал свободным агентом.

Добавим, контракт Баркли с зарплатой в 200,000 фунтов в неделю должен был истечь только в конце сезона. Предполагается, что "Челси" выплатили несколько миллионов в качестве компенсации Россу, чтобы тот ушел.


Метки Баркли, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2022 18:00

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  1. redwhitegun 29.08.2022 18:06 # redwhitegun
    Он еще живой чтоли

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  2. bangladesh 29.08.2022 18:04 # bangladesh
    бесплатно ушел)) прооралси

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  3. slash-lfc 29.08.2022 18:00 # slash-lfc
    легенда Педикси

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