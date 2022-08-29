"Челси" расторг контракт с Баркли

"Челси" объявил о расставании с полузащитником Россом Баркли "по обоюдному согласию сторон".

После перехода из родного "Эвертона" в январе 2018 Баркли сыграл ровно 100 матчей за "Челси" во всех соревнованиях, забив 12 голов.



Однако Росс так и не сумел стать основным игроком на "Стэмфорд Бридж", и в преддверии этого сезона "синие" решили отказаться от 28-летнего англичанина.



"Челси" не удалось найти клуб, который купит или арендует Баркли, поэтому "синие" договорились о досрочном прекращении контракта Росса, который теперь стал свободным агентом.



Добавим, контракт Баркли с зарплатой в 200,000 фунтов в неделю должен был истечь только в конце сезона. Предполагается, что "Челси" выплатили несколько миллионов в качестве компенсации Россу, чтобы тот ушел.