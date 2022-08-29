"Юнайтед" — "серьезный вариант" для Гакпо

Вингер ПСВ Коди Гакпо подтвердил, что он всерьез рассматривает вариант с переходом в "Манчестер Юнайтед".

Гакпо является одной из трансферных целей главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага, который хочет заполучить Коди, несмотря на близость трансфера Антони из "Аякса".



23-летний голландец, забивший три гола и отдавший три результативные передачи в трех матчах Эредивизии этого сезона, осведомлен об интересе "красных дьяволов", но свое решение пока не принял.



"Манчестер Юнайтед" — один из заинтересованных клубов, но есть и другие варианты".



"Хотя "Юнайтед" — это серьезный вариант. Я в курсе всего. Я пытаюсь отстраниться от этого, но это сложно", — сообщил Гакпо ESPN.