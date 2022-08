Светская хроника за понедельник

Хосеп Гвардиола получит 100 миллионов фунтов на январские трансферы. Жорже Мендеш вновь сватает Криштиану Роналду в "Челси". Поля Погба шантажируют. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Манчестер Сити" выделит 100 миллионов фунтов своему главному тренеру Хосепу Гвардиолу, чтобы тот в январе смог купить какого-нибудь игрока, который ему приглянется во время ЧМ-2022 в Катаре. (The Sun)



Полузащитник Френки Де Йонг не покинет "Барселону" этим летом, несмотря на интерес со стороны "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ливерпуля". (CBS Sports)



Голкипер "Ньюкасла" Мартин Дубравка согласовал условия контракта с "Юнайтед". (Fabrizio Romano)



"Юнайтед" обратился насчет нападающего "Барселоны" Пьер-Эмерика Обамеянга, но тот предпочитает вариант с "Челси". (Fabrizio Romano)



Агент Жорже Мендеш вновь изучает возможность перехода нападающего "Юнайтед" Криштиану Роналду в "Челси". (The Independent)



"Аякс" собирается пригласить вингера "Челси" Хакима Зийеша на место уходящего в "Юнайтед" Антони. (Daily Mail)



"Челси" предложил Конора Галлахера, Армандо Бройю плюс 25 млн. фунтов за нападающего "Эвертона" Энтони Гордона. (Football Insider)



"Специя" согласовала аренду защитника "Челси" Итана Ампаду. (Fabrizio Romano)



"Ливерпуль интересуется полузащитниками Рубеном Невешем из "Вулверхэмптона" и Конрадом Лаймером из "РБ Лейпциг". (90min)



Полузащитник "Тоттенхэма" Харри Уинкс близок к переходу в итальянскую "Сампдорию" на правах аренды. (Daily Mail)



"Атлетико" согласовал аренду защитника "Тоттенхэма" Серхио Регилона без опции выкупа. (Fabrizio Romano)



"Астон Вилла" нацелилась на 32-летнего защитника "Вест Хэма" Крейга Доусона. (Daily Mail)



ПСВ купил вингера "Виллы" Анвара Эль-Гази за 2.5 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Лестер" и "Эвертон" интересуются бразильским плеймейкером "Аль-Хиляля" Матеусом Перейрой. (The Sun)



"Ноттингем Форест" хочет арендовать защитника "Эвертона" Майкла Кина. (Football Insider)



Другое



Дин Хендерсон из "Ноттингем Форест" стал первым за четыре с лишним года голкипером, отразившим пенальти нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна в Премьер-Лиге. (Daily Mail)



Экс-полузащитник "Юнайтед" Поль Погба заявил, что организованная банда ему угрожает и вымогает у него деньги. Французская полиция уже начала свое расследование. (The Guardian)



Сообщником бандитов является старший брат Поля Матиас Погба, вымогая у игрока "Ювентуса" 11 млн. фунтов. (The Sun)



Президент "Барселоны" Жоан Лапорта приехал на "Ноу Камп" с "фингалом" под глазом. (The Sun)



Стюард "Арсенала" принял защитника Александра Зинченко за выбежавшего на поля фаната во время празднования "канонирами" победного гола против "Фулхэма". (Daily Star)



Вингер "Тоттенхэма" Деян Кулусевски уже отдал результативных передач в Премьер-Лиге больше, чем Николя Пепе за три года в "Арсенале". (Daily Star)



Защитник "Челси" Рис Джеймс выбрил себе на голове сердечко — прямо как у переходящего к "синим" Весле Фофана. (The Sun)