Дубль Кейна принес "Тоттенхэму" победу над "Форест"

"Тоттенхэм" одержал уверенную победу 0:2 в гостях у "Ноттингем Форест" благодаря дублю Харри Кейна.

По сравнению с предыдущим матчем в стартовый состав "лесников" влились Райан Йетс и Морган Гиббс-Уайт, заменил Ореля Мангаля и Тайво Авоньи.



А вот главный тренер "шпор" Антонио Конте не стал менять стартовый состав.



Хозяева обнадеживающе выглядели в начале матча, но первая же вразумительная атака гостей обернулась голом. На пятой минуте Харри Кейн приблизился к границе штрафной и нанес не самый сильный удар, однако голкипер "Форест" Дин Хендерсон даже не шелохнулся — 0:1.



Поведя в счете, "Тоттенхэм" отдал инициативу сопернику. "Лесники" хорошо держали мяч, но реальных угроз воротам Уго Льориса почти не создавали.



"Шпоры" атаковали не так часто, но почти каждая их комбинация таила в себе опасность. Один только Сон Хен Мин отметился крученым ударом чуть мимо ворот, а также не реализовал выход один на один, хотя уже был зафиксирован офсайд.



Вскоре после начала второго тайма Стив Кук, сражаясь с Кейном за верховой мяч, сыграл рукой, и рефери Крейг Поусон после обращения к VAR назначил пенальти. К 11-метровой отметке отправился сам Харри, однако его удар был вытащен из угла ворот Хендерсоном.



Хозяева воодушевились и едва не сравняли счет. Неко Уильямс наносил удар с отскоком от газона, но слегка не попал в створ.



"Форест" в меру своих возможностей пытался атаковать, но на 81-й минуте все закончилось. Вышедший на замену Ришарлисон завладел мячом не левом фланге, после чего вырезал передачу во вратарскую на голову Кейна — 0:2.



"Тоттенхэм" атаковал не так много, не так активно, но когда "шпоры" шли вперед, у "Форест" словно дрожали коленки. Команда Конте одержала победу на классе, не сильно напрягаясь, и поднялась в топ-4 Премьер-Лиги.



"Ноттингем Форест" — "Тоттенхэм". Отчет о матче