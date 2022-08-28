Дубль Кейна принес "Тоттенхэму" победу над "Форест"

Харри Кейн "Тоттенхэм" одержал уверенную победу 0:2 в гостях у "Ноттингем Форест" благодаря дублю Харри Кейна.

По сравнению с предыдущим матчем в стартовый состав "лесников" влились Райан Йетс и Морган Гиббс-Уайт, заменил Ореля Мангаля и Тайво Авоньи.

А вот главный тренер "шпор" Антонио Конте не стал менять стартовый состав.

Хозяева обнадеживающе выглядели в начале матча, но первая же вразумительная атака гостей обернулась голом. На пятой минуте Харри Кейн приблизился к границе штрафной и нанес не самый сильный удар, однако голкипер "Форест" Дин Хендерсон даже не шелохнулся — 0:1.

Поведя в счете, "Тоттенхэм" отдал инициативу сопернику. "Лесники" хорошо держали мяч, но реальных угроз воротам Уго Льориса почти не создавали.

"Шпоры" атаковали не так часто, но почти каждая их комбинация таила в себе опасность. Один только Сон Хен Мин отметился крученым ударом чуть мимо ворот, а также не реализовал выход один на один, хотя уже был зафиксирован офсайд.

Вскоре после начала второго тайма Стив Кук, сражаясь с Кейном за верховой мяч, сыграл рукой, и рефери Крейг Поусон после обращения к VAR назначил пенальти. К 11-метровой отметке отправился сам Харри, однако его удар был вытащен из угла ворот Хендерсоном.

Хозяева воодушевились и едва не сравняли счет. Неко Уильямс наносил удар с отскоком от газона, но слегка не попал в створ.

"Форест" в меру своих возможностей пытался атаковать, но на 81-й минуте все закончилось. Вышедший на замену Ришарлисон завладел мячом не левом фланге, после чего вырезал передачу во вратарскую на голову Кейна — 0:2.

"Тоттенхэм" атаковал не так много, не так активно, но когда "шпоры" шли вперед, у "Форест" словно дрожали коленки. Команда Конте одержала победу на классе, не сильно напрягаясь, и поднялась в топ-4 Премьер-Лиги.

"Ноттингем Форест" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки Ноттингем Форест, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 28.08.2022 20:30

Количество просмотров Просмотров: 196

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. vagifspurs 28.08.2022 20:40 # vagifspurs
    Так играет чемпионская команда, спокойно, контролируя ход встречи. Практически наша каждая атака ОСОБО опасная. Спенс наконец вышел, очень порадовал, ассист Ричарлисона просто КОНФЕТКА!!! Да и Сон по немного просыпается. А Кейн ПРЕКРАСЕН!!!

    Этот сезон наш очевидно, Ман Сити ещё покусают.

    (ответить)

  2. danmancunian 28.08.2022 20:39 # danmancunian
    Итак, Киевсовет переименовал ряд улиц:
    улица Маршала Малиновского -> улица Героев полка «Азов»;
    площадь Тульская -> площадь Героев УПА;
    улица Бударина -> улица Украинского возрождения;
    Улица Питерская -> улица Лондонская.
    Я реально за то, чтобы Киев переименовали в Рогулинск или в Жлобинск. Если не нравится - в Славанацийск или в Зеленскогорск.
    Потому что город, позволивший, чтобы в нем правили тупые колхозные черти типа героев произведений постепенно запрещаемого Булгакова, не достоин носить древнее имя, когда-то бывшее синонимом определений "мудрый" и "интеллигентный".

    (ответить)

  3. slash-lfc 28.08.2022 20:35 # slash-lfc
    КОРОЛЬХЭМ!!!

    (ответить)

  4. thegodfather 28.08.2022 20:34 # thegodfather
    Шпоры пока невнятно побеждают, но как-то пародисто. Рука Конте заметна, уверенно в защите.

    Но если вцелом оценивать игру то слабо. Обьективно сыграли как и Арсенал с аутсайдерами Лиги, и в каждом матче, кроме разве что игры с Саутом ,выглядели довольно посредственно, и что с волками, что тут игра скорее на ничейную походила, будь НФ более расторопней в завершении, моментов было предостаточно.




    А НФ понравился. В АПЛ сложно конечно будет, но надеюсь они не вылетят, впечатления приятное

    (ответить)

  5. liverpo0ol 28.08.2022 20:33 # liverpo0ol
    Once a pituh forever pituh

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: