Дубль Кейна принес "Тоттенхэму" победу над "Форест"
"Тоттенхэм" одержал уверенную победу 0:2 в гостях у "Ноттингем Форест" благодаря дублю Харри Кейна.
По сравнению с предыдущим матчем в стартовый состав "лесников" влились Райан Йетс и Морган Гиббс-Уайт, заменил Ореля Мангаля и Тайво Авоньи.
А вот главный тренер "шпор" Антонио Конте не стал менять стартовый состав.
Хозяева обнадеживающе выглядели в начале матча, но первая же вразумительная атака гостей обернулась голом. На пятой минуте Харри Кейн приблизился к границе штрафной и нанес не самый сильный удар, однако голкипер "Форест" Дин Хендерсон даже не шелохнулся — 0:1.
Поведя в счете, "Тоттенхэм" отдал инициативу сопернику. "Лесники" хорошо держали мяч, но реальных угроз воротам Уго Льориса почти не создавали.
"Шпоры" атаковали не так часто, но почти каждая их комбинация таила в себе опасность. Один только Сон Хен Мин отметился крученым ударом чуть мимо ворот, а также не реализовал выход один на один, хотя уже был зафиксирован офсайд.
Вскоре после начала второго тайма Стив Кук, сражаясь с Кейном за верховой мяч, сыграл рукой, и рефери Крейг Поусон после обращения к VAR назначил пенальти. К 11-метровой отметке отправился сам Харри, однако его удар был вытащен из угла ворот Хендерсоном.
Хозяева воодушевились и едва не сравняли счет. Неко Уильямс наносил удар с отскоком от газона, но слегка не попал в створ.
"Форест" в меру своих возможностей пытался атаковать, но на 81-й минуте все закончилось. Вышедший на замену Ришарлисон завладел мячом не левом фланге, после чего вырезал передачу во вратарскую на голову Кейна — 0:2.
"Тоттенхэм" атаковал не так много, не так активно, но когда "шпоры" шли вперед, у "Форест" словно дрожали коленки. Команда Конте одержала победу на классе, не сильно напрягаясь, и поднялась в топ-4 Премьер-Лиги.
"Ноттингем Форест" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
28.08.2022 20:30
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Последние комментарии:
Так играет чемпионская команда, спокойно, контролируя ход встречи. Практически наша каждая атака ОСОБО опасная. Спенс наконец вышел, очень порадовал, ассист Ричарлисона просто КОНФЕТКА!!! Да и Сон по немного просыпается. А Кейн ПРЕКРАСЕН!!!
Этот сезон наш очевидно, Ман Сити ещё покусают.
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Итак, Киевсовет переименовал ряд улиц:
улица Маршала Малиновского -> улица Героев полка «Азов»;
площадь Тульская -> площадь Героев УПА;
улица Бударина -> улица Украинского возрождения;
Улица Питерская -> улица Лондонская.
Я реально за то, чтобы Киев переименовали в Рогулинск или в Жлобинск. Если не нравится - в Славанацийск или в Зеленскогорск.
Потому что город, позволивший, чтобы в нем правили тупые колхозные черти типа героев произведений постепенно запрещаемого Булгакова, не достоин носить древнее имя, когда-то бывшее синонимом определений "мудрый" и "интеллигентный".
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КОРОЛЬХЭМ!!!
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Шпоры пока невнятно побеждают, но как-то пародисто. Рука Конте заметна, уверенно в защите.
Но если вцелом оценивать игру то слабо. Обьективно сыграли как и Арсенал с аутсайдерами Лиги, и в каждом матче, кроме разве что игры с Саутом ,выглядели довольно посредственно, и что с волками, что тут игра скорее на ничейную походила, будь НФ более расторопней в завершении, моментов было предостаточно.
А НФ понравился. В АПЛ сложно конечно будет, но надеюсь они не вылетят, впечатления приятное
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Once a pituh forever pituh
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