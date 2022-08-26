"Вест Хэм" договаривается с Янузаем

"Вест Хэм" ведет переговоры с бывшим вингером "Манчестер Юнайтед" Аднаном Янузаем.

В данный момент Янузай находится без клуба — контракт Аднана с "Реал Сосьедад", за который он выступал с 2017 года, истек еще в конце прошлого сезона.



Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес прекрасно знает Янузая по совместной работе в "Юнайтед" и теперь хочет воссоединиться с 27-летним бельгийцем, благо тот доступен свободным агентом.



Как сообщает talkSPORT, в данный момент "молотобойцы" продолжают переговоры с Янузаем, интерес к которому также приписывают "Эвертону" и "ЛА Гэлакси".