"Вест Хэм" договаривается с Янузаем
"Вест Хэм" ведет переговоры с бывшим вингером "Манчестер Юнайтед" Аднаном Янузаем.
В данный момент Янузай находится без клуба — контракт Аднана с "Реал Сосьедад", за который он выступал с 2017 года, истек еще в конце прошлого сезона.
Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес прекрасно знает Янузая по совместной работе в "Юнайтед" и теперь хочет воссоединиться с 27-летним бельгийцем, благо тот доступен свободным агентом.
Как сообщает talkSPORT, в данный момент "молотобойцы" продолжают переговоры с Янузаем, интерес к которому также приписывают "Эвертону" и "ЛА Гэлакси".
26.08.2022 12:00
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контракт Аднана с "Реал Сосьедад", за который он выступал с 2017 года, истек еще в конце прошлого сезона.
Источник: http://fapl.ru/posts/95165/
Этим летом или когда он должен был истечь?
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УХАХАХАХАХАХАХА
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Лучше Азара по мнению скамобл9дей в 2013)))))
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Он живой ещё?)?))
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Помню скумо6ляди ему пятки вылизывали когда всем было ясно что он дно донное)
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Эх пацанчик. Вырос.
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