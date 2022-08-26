"Вест Хэм" договаривается с Янузаем

Аднан Янузай "Вест Хэм" ведет переговоры с бывшим вингером "Манчестер Юнайтед" Аднаном Янузаем.

В данный момент Янузай находится без клуба — контракт Аднана с "Реал Сосьедад", за который он выступал с 2017 года, истек еще в конце прошлого сезона.

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес прекрасно знает Янузая по совместной работе в "Юнайтед" и теперь хочет воссоединиться с 27-летним бельгийцем, благо тот доступен свободным агентом.

Как сообщает talkSPORT, в данный момент "молотобойцы" продолжают переговоры с Янузаем, интерес к которому также приписывают "Эвертону" и "ЛА Гэлакси".


Метки Вест Хэм, Реал Сосьедад, Янузай

Автор mihajlo   

Дата 26.08.2022 12:00

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Последние комментарии:




  1. alexomck 26.08.2022 12:43 # alexomck
    контракт Аднана с "Реал Сосьедад", за который он выступал с 2017 года, истек еще в конце прошлого сезона.

    Источник: http://fapl.ru/posts/95165/

    Этим летом или когда он должен был истечь?

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  2. narcot 26.08.2022 12:26 # narcot
    УХАХАХАХАХАХАХА

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  3. murderface616 26.08.2022 12:25 # murderface616
    Лучше Азара по мнению скамобл9дей в 2013)))))

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  4. theo-zm 26.08.2022 12:22 # theo-zm
    Он живой ещё?)?))

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  5. chelsea88 26.08.2022 12:09 # chelsea88
    Помню скумо6ляди ему пятки вылизывали когда всем было ясно что он дно донное)

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  6. xah 26.08.2022 12:04 # xah
    Эх пацанчик. Вырос.

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