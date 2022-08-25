Жеребьевка 3-го раунда Кубка Лиги
В среду вечером состоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка Лиги, где лицом к лицу сойдутся несколько представителей Премьер-Лиге.
Наиболее громким по своей вывеске матчем в этом раунде станет противостояние "Манчестер Сити" и "Челси".
Действующий победитель турнира "Ливерпуль" сразится с "Дерби" из Лиги Один, "Манчестер Юнайтед" примет "Астон Виллу", "Арсеналу" достался "Брайтон", а "Тоттенхэм" навестит "Ноттингем Форест".
Добавим, матчи 3-го раунда Кубка Лиги будут сыграны на неделе, стартующей 7 ноября.
Жеребьевка 3-го раунда Кубка Лиги
Лестер — Ньюпорт
Вулверхэмптон — Лидс
Ноттингем Форест — Тоттенхэм
Вест Хэм — Блэкберн
Манчестер Юнайтед — Астон Вилла
Борнмут — Эвертон
Ливерпуль — Дерби
Бернли — Кроули
Бристоль Сити — Линкольн
Манчестер Сити — Челси
Стивенэйдж — Чарльтон
МК Донс — Моркам
Ньюкасл — Кристал Пэлас
Саутгемптон — Шеффилд Юнайтед
Арсенал — Брайтон
Брентфорд — Джилингем
25.08.2022 00:30
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