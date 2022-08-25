В среду вечером состоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка Лиги, где лицом к лицу сойдутся несколько представителей Премьер-Лиге.

Наиболее громким по своей вывеске матчем в этом раунде станет противостояние "Манчестер Сити" и "Челси".



Действующий победитель турнира "Ливерпуль" сразится с "Дерби" из Лиги Один, "Манчестер Юнайтед" примет "Астон Виллу", "Арсеналу" достался "Брайтон", а "Тоттенхэм" навестит "Ноттингем Форест".



Добавим, матчи 3-го раунда Кубка Лиги будут сыграны на неделе, стартующей 7 ноября.



Жеребьевка 3-го раунда Кубка Лиги



Лестер — Ньюпорт

Вулверхэмптон — Лидс

Ноттингем Форест — Тоттенхэм

Вест Хэм — Блэкберн

Манчестер Юнайтед — Астон Вилла

Борнмут — Эвертон

Ливерпуль — Дерби

Бернли — Кроули

Бристоль Сити — Линкольн

Манчестер Сити — Челси

Стивенэйдж — Чарльтон

МК Донс — Моркам

Ньюкасл — Кристал Пэлас

Саутгемптон — Шеффилд Юнайтед

Арсенал — Брайтон

Брентфорд — Джилингем