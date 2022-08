Светская хроника за среду

"Челси" отказался от покупки Весле Фофана. Дортмундская "Боруссия" хочет Наби Кейта. Фил Невилл дал контракт своему сыну. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Манчестер Юнайтед" по-прежнему хочет полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонга, несмотря на покупку Каземиро. (Daily Mirror)



"Юнайтед" манит голкипера "Айнтрахта" Кевина Траппа зарплатой в 8-9 миллионов фунтов в год. (Sport1)



"Аякс" находится в ожидании нового предложения "Юнайтед" по вингеру Антони. (Gianluigi Longari)



Защитник "Юнайтед" Эрик Байи в среду проходит медобследование в "Марселе". (Fabrizio Romano)



"Челси" отказался от приобретения защитника Весле Фофана после того, как "Лестер" отклонил предложение "синих" в 70 млн. фунтов. (The Sun)



"Рома" и "Интер" хотят арендовать защитника "Челси" Трево Чалобу. (90min)



Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к полузащитнику "Ливерпуля" Наби Кейта. (Daily Mirror)



"Тоттенхэм" по-прежнему заинтересован в вингере "Вулверхэмптона" Адаме Траоре. (Daily Express)



Покупка "Арсеналом" вингера "Вулверхэмптона" Педру Нету зависит от перехода Николя Пепе в "Ниццу" на правах аренды. (Daily Express)



"Барселона" заинтересована в защитнике "Арсенала" Экторе Беллерине. (Sport)



"Вест Хэм" готовит предложение по аренде полузащитника "Челси" Конора Галлахера. (The Sun)



Новое предложение "Вест Хэма" о покупке полузащитника "Брюгге" Ханса Ванакена в 10.8 млн. фунтов было отклонено. (Daily Mail)



"Эвертон" готов составить конкуренцию "Ньюкаслу" в борьбе за нападающего "Уотфорда" Жоао Педро. (Sky Sports)



"Эвертон" сделал запросы насчет Педро и Че Адамса из "Саутгемптона". (Daily Mirror)



"Эвертон" хочет вингера "Ньюкасла" Мигеля Альмирона. (The Guardian)



"Фулхэм" ведет переговоры по защитнику ПСЖ Левену Курзава. (Daily Mail)



"Ноттингем Форест" заинтересован в защитнике "Тоттенхэма" Яфете Танганге, оцениваемом в 17 млн. фунтов. (Daily Mail)



Другое



Сын Фила Невилла, Харви, заключил свой первый профессиональный контракт — с "Интер Майами" из МЛС. (ESPN)



Жена аргентинского вингера Анхеля Ди Марии призналась, что хотел совершить суицид, когда ее супруг выступал за "Юнайтед". (The Sun)



Бывший болбой, которого в свое время пнул экс-плеймейкер "Челси" Эден Азар, к своим 26 годам построил империю стоимостью 40 млн. фунтов на продажах водки. (The Sun)