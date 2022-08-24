2-й раунд Кубка Лиги. Матчи вторника

Кубок Лиги Во вторник вечером были сыграны некоторые из матчей 2-го раунда Кубка Лиги. Премьер-Лига понесла первые потери.

Вернее, такая потеря оказалась всего одна. Это "Фулхэм" уступил на выезд аутсайдеру Лиги Два "Кроули" со счетом 0:2.

"Лестеру" и "Борнмуту" пришлось пробивать пенальти, чтобы выйти в следующий раунд.

Добавим, с 3-го раунда в борьбу за Кубок Лиги вступают команды Премьер-Лиги, участвующие в еврокубках.

"Болтон" — "Астон Вилла" — 1:4 (1:1)

Голы: Чарльз 24 — Луис 36, Ингс 63 (пен), Динь 66, Бэйли 87.

"Флитвуд" — "Эвертон" — 0:1 (0:1)

Гол: Грей 28.

"Гримсби" — "Ноттингем Форест" — 0:3 (0:2)

Голы: Йетс 18, Сарридж 35, 77.

"Стокпорт" — "Лестер" — 0:0 (0:0) победа "Лестера" по пенальти — 3:1

"Вулверхэмптон" — "Престон" — 2:1 (2:0)

Голы: Хименес 8, Траоре 29 — Вудберн 48.

"Кембридж" — "Саутгемптон" — 0:3 (0:1)

Голы: Адамс 16, 55, Баллард 88.

"Колчестер" — "Брентфорд" — 0:2 (0:1)

Голы: Льюис-Поттер 39, Соренсен 90.

"Кроули"— "Фулхэм" — 2:0 (1:0)

Голы: Николс 16, Балагази 49.

"Норвич" — "Борнмут"— 2:2 (1:1) победа "Борнмута" по пенальти — 5:3

Голы: Хьюджилл 22, Ида 83— Маркондес 43, Дженесини 90.

"Оксфорд" — "Кристал Пэлас" — 0:2 (0:0)

Голы: Эдуар 71, Миливоевич 90 (пен).

"Шеффилд Уэнсдей" — "Рочдейл" — 3:0 (3:0)

Голы: Браун 23, Деле-Баширу 36, Адениран 44.

"Шрюсбери" — "Бернли" — 0:1 (0:0)

Гол: Бастьен 50.

"Барроу" — "Линкольн" — 2:2 (1:1) победа "Линкольна" по пенальти — 3:1

Голы: Мойо 13, Уайтфилд 87 — Скалли 8, Гаррик 90.

"Брэдфорд" — "Блэкберн" — 1:2 (1:2)

Голы: Кук 18 — Дак 31, Маркандей 39.

"Дерби" — "Вест Бромвич" — 1:0 (1:0)

Гол: Сибли 15.

"Ротерхэм" — "Моркам" — 0:1 (0:0)

Гол: Гнахуа 72.

"Уолсолл" — "Чарльтон" — 0:1 (0:0)

Гол: Джайесими 57.

"Джилингем" — "Эксетер" — 0:0 (0:0) победа "Джилингема" по пенальти — 6:5

"Ньюпорт" — "Портсмут" — 3:2 (1:2)

Голы: Эванс 14, Уайлдиг 49, Уэйт 74 — Кертис 9, 25.

"Стивенэйдж" — "Питерборо" — 1:0 (0:0)

Гол: Рид 90.

"Уотфорд" — "МК Донс" — 0:2 (0:1)

Голы: Деннис 45, Бернс 53.


Метки Кубок Лиги

Автор mihajlo   

Дата 24.08.2022 00:00

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  1. kellborn 24.08.2022 01:15 # kellborn
    На сайте не осталось ни одного фаната Ливерпуля похоже.

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  2. takernotagiver 24.08.2022 00:55 # takernotagiver
    По мне, пенсы в большей жопе чем Ливерпуль. Их игра полное говно. Тухлое говно если понимаете о чем я. Пока Тухель не уйдёт, тухлая игра будет у пенсов.

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  3. gucman 24.08.2022 00:34 # gucman
    залупы лyзepxyйские массово пропали с фапла)

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  4. chebrec 24.08.2022 00:16 # chebrec
    Кубок королей.

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  5. van-dijk 24.08.2022 00:16 # van-dijk
    "Шрюсбери" — "Бернли" — 0:1 (0:0)

    Источник: http://fapl.ru/posts/95119/#reply

    Пенсы ебаные везде сосут. ШЛЮХСИ.

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  6. thegodfather 24.08.2022 00:03 # thegodfather
    Лузирка будет слита

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