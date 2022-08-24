2-й раунд Кубка Лиги. Матчи вторника

Во вторник вечером были сыграны некоторые из матчей 2-го раунда Кубка Лиги. Премьер-Лига понесла первые потери.

Вернее, такая потеря оказалась всего одна. Это "Фулхэм" уступил на выезд аутсайдеру Лиги Два "Кроули" со счетом 0:2.



"Лестеру" и "Борнмуту" пришлось пробивать пенальти, чтобы выйти в следующий раунд.



Добавим, с 3-го раунда в борьбу за Кубок Лиги вступают команды Премьер-Лиги, участвующие в еврокубках.



"Болтон" — "Астон Вилла" — 1:4 (1:1)



Голы: Чарльз 24 — Луис 36, Ингс 63 (пен), Динь 66, Бэйли 87.



"Флитвуд" — "Эвертон" — 0:1 (0:1)



Гол: Грей 28.



"Гримсби" — "Ноттингем Форест" — 0:3 (0:2)



Голы: Йетс 18, Сарридж 35, 77.



"Стокпорт" — "Лестер" — 0:0 (0:0) победа "Лестера" по пенальти — 3:1



"Вулверхэмптон" — "Престон" — 2:1 (2:0)



Голы: Хименес 8, Траоре 29 — Вудберн 48.



"Кембридж" — "Саутгемптон" — 0:3 (0:1)



Голы: Адамс 16, 55, Баллард 88.



"Колчестер" — "Брентфорд" — 0:2 (0:1)



Голы: Льюис-Поттер 39, Соренсен 90.



"Кроули"— "Фулхэм" — 2:0 (1:0)



Голы: Николс 16, Балагази 49.



"Норвич" — "Борнмут"— 2:2 (1:1) победа "Борнмута" по пенальти — 5:3



Голы: Хьюджилл 22, Ида 83— Маркондес 43, Дженесини 90.



"Оксфорд" — "Кристал Пэлас" — 0:2 (0:0)



Голы: Эдуар 71, Миливоевич 90 (пен).



"Шеффилд Уэнсдей" — "Рочдейл" — 3:0 (3:0)



Голы: Браун 23, Деле-Баширу 36, Адениран 44.



"Шрюсбери" — "Бернли" — 0:1 (0:0)



Гол: Бастьен 50.



"Барроу" — "Линкольн" — 2:2 (1:1) победа "Линкольна" по пенальти — 3:1



Голы: Мойо 13, Уайтфилд 87 — Скалли 8, Гаррик 90.



"Брэдфорд" — "Блэкберн" — 1:2 (1:2)



Голы: Кук 18 — Дак 31, Маркандей 39.



"Дерби" — "Вест Бромвич" — 1:0 (1:0)



Гол: Сибли 15.



"Ротерхэм" — "Моркам" — 0:1 (0:0)



Гол: Гнахуа 72.



"Уолсолл" — "Чарльтон" — 0:1 (0:0)



Гол: Джайесими 57.



"Джилингем" — "Эксетер" — 0:0 (0:0) победа "Джилингема" по пенальти — 6:5



"Ньюпорт" — "Портсмут" — 3:2 (1:2)



Голы: Эванс 14, Уайлдиг 49, Уэйт 74 — Кертис 9, 25.



"Стивенэйдж" — "Питерборо" — 1:0 (0:0)



Гол: Рид 90.



"Уотфорд" — "МК Донс" — 0:2 (0:1)



Голы: Деннис 45, Бернс 53.