2-й раунд Кубка Лиги. Матчи вторника
Во вторник вечером были сыграны некоторые из матчей 2-го раунда Кубка Лиги. Премьер-Лига понесла первые потери.
Вернее, такая потеря оказалась всего одна. Это "Фулхэм" уступил на выезд аутсайдеру Лиги Два "Кроули" со счетом 0:2.
"Лестеру" и "Борнмуту" пришлось пробивать пенальти, чтобы выйти в следующий раунд.
Добавим, с 3-го раунда в борьбу за Кубок Лиги вступают команды Премьер-Лиги, участвующие в еврокубках.
"Болтон" — "Астон Вилла" — 1:4 (1:1)
Голы: Чарльз 24 — Луис 36, Ингс 63 (пен), Динь 66, Бэйли 87.
"Флитвуд" — "Эвертон" — 0:1 (0:1)
Гол: Грей 28.
"Гримсби" — "Ноттингем Форест" — 0:3 (0:2)
Голы: Йетс 18, Сарридж 35, 77.
"Стокпорт" — "Лестер" — 0:0 (0:0) победа "Лестера" по пенальти — 3:1
"Вулверхэмптон" — "Престон" — 2:1 (2:0)
Голы: Хименес 8, Траоре 29 — Вудберн 48.
"Кембридж" — "Саутгемптон" — 0:3 (0:1)
Голы: Адамс 16, 55, Баллард 88.
"Колчестер" — "Брентфорд" — 0:2 (0:1)
Голы: Льюис-Поттер 39, Соренсен 90.
"Кроули"— "Фулхэм" — 2:0 (1:0)
Голы: Николс 16, Балагази 49.
"Норвич" — "Борнмут"— 2:2 (1:1) победа "Борнмута" по пенальти — 5:3
Голы: Хьюджилл 22, Ида 83— Маркондес 43, Дженесини 90.
"Оксфорд" — "Кристал Пэлас" — 0:2 (0:0)
Голы: Эдуар 71, Миливоевич 90 (пен).
"Шеффилд Уэнсдей" — "Рочдейл" — 3:0 (3:0)
Голы: Браун 23, Деле-Баширу 36, Адениран 44.
"Шрюсбери" — "Бернли" — 0:1 (0:0)
Гол: Бастьен 50.
"Барроу" — "Линкольн" — 2:2 (1:1) победа "Линкольна" по пенальти — 3:1
Голы: Мойо 13, Уайтфилд 87 — Скалли 8, Гаррик 90.
"Брэдфорд" — "Блэкберн" — 1:2 (1:2)
Голы: Кук 18 — Дак 31, Маркандей 39.
"Дерби" — "Вест Бромвич" — 1:0 (1:0)
Гол: Сибли 15.
"Ротерхэм" — "Моркам" — 0:1 (0:0)
Гол: Гнахуа 72.
"Уолсолл" — "Чарльтон" — 0:1 (0:0)
Гол: Джайесими 57.
"Джилингем" — "Эксетер" — 0:0 (0:0) победа "Джилингема" по пенальти — 6:5
"Ньюпорт" — "Портсмут" — 3:2 (1:2)
Голы: Эванс 14, Уайлдиг 49, Уэйт 74 — Кертис 9, 25.
"Стивенэйдж" — "Питерборо" — 1:0 (0:0)
Гол: Рид 90.
"Уотфорд" — "МК Донс" — 0:2 (0:1)
Голы: Деннис 45, Бернс 53.
24.08.2022 00:00
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Последние комментарии:
На сайте не осталось ни одного фаната Ливерпуля похоже.
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По мне, пенсы в большей жопе чем Ливерпуль. Их игра полное говно. Тухлое говно если понимаете о чем я. Пока Тухель не уйдёт, тухлая игра будет у пенсов.
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залупы лyзepxyйские массово пропали с фапла)
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Кубок королей.
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"Шрюсбери" — "Бернли" — 0:1 (0:0)
Источник: http://fapl.ru/posts/95119/#reply
Пенсы ебаные везде сосут. ШЛЮХСИ.
(ответить)
Лузирка будет слита
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