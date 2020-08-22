Салах: "Это матч двух крупнейших команд в Англии"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах уверен, что соперничество его клуба с "Манчестер Юнайтед" не утратило свою актуальность.

"Юнайтед" ужасным образом начал новый сезон и, кажется, в этой кампании вновь будет решать совсем другие задачи, нежели "Ливерпуль".



Тем не менее, в преддверии выезда на "Олд Траффорд" Салах заверил, что "красные дьяволы" остаются принципиальным соперником для "Ливерпуля", и все в клубе это понимают.



"Манчестер Юнайтед" — это всегда особенный матч для города, фанатов и каждого в мире. Это, возможно, матч двух крупнейших команд в Англии с точки зрения истории, так что, думаю, это особенный матч для каждого".



"Юнайтед", "Сити", "Челси", "Арсенал" — это команды топ-уровня, и ты всегда хочешь играть против них. Это всегда будет дерби. Это соперничество между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед" всегда будет существовать, потому что мы выиграли лигу несколько раз, они выиграли лигу несколько раз".



"Между этими двумя командами всегда будет соперничество, потому что это две крупнейших команды в Англии с точки зрения истории", — сообщил Салах Sky Sports.