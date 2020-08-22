Салах: "Это матч двух крупнейших команд в Англии"

Мохамед Салах Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах уверен, что соперничество его клуба с "Манчестер Юнайтед" не утратило свою актуальность.

"Юнайтед" ужасным образом начал новый сезон и, кажется, в этой кампании вновь будет решать совсем другие задачи, нежели "Ливерпуль".

Тем не менее, в преддверии выезда на "Олд Траффорд" Салах заверил, что "красные дьяволы" остаются принципиальным соперником для "Ливерпуля", и все в клубе это понимают.

"Манчестер Юнайтед" — это всегда особенный матч для города, фанатов и каждого в мире. Это, возможно, матч двух крупнейших команд в Англии с точки зрения истории, так что, думаю, это особенный матч для каждого".

"Юнайтед", "Сити", "Челси", "Арсенал" — это команды топ-уровня, и ты всегда хочешь играть против них. Это всегда будет дерби. Это соперничество между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед" всегда будет существовать, потому что мы выиграли лигу несколько раз, они выиграли лигу несколько раз".

"Между этими двумя командами всегда будет соперничество, потому что это две крупнейших команды в Англии с точки зрения истории", — сообщил Салах Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Салах

Автор mihajlo   

Дата 22.08.2022 20:00

Количество просмотров Просмотров: 626

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. iluwka-ars 22.08.2022 21:04 # iluwka-ars
    битва за зону вылета в Чемпионшип

    (ответить)

  2. yervand 22.08.2022 20:54 # yervand
    насрал на голубых педиков!

    (ответить)

  3. true-manc 22.08.2022 20:08 # true-manc
    Матч двух псевдовеликих команд. Одни в последний раз что-то выигрывали при Тони Блэре, другие еще во времена Тэтчер.

    (ответить)

  4. moneycity 22.08.2022 20:04 # moneycity
    потому что мы выиграли лигу несколько раз

    Источник: http://fapl.ru/posts/95096/

    Объясните египетскому бегунку, что у портовой помойки 0 апл.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: