Каррагер раскритиковал трансфер Каземиро

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер раскритиковал решение "Манчестер Юнайтед" купить полузащитника "Реала" Каземиро.

В пятницу "Юнайтед" объявил о достигнутой договоренности с "Реалом" насчет трансфера Каземиро стоимостью 60 миллионов фунтов плюс бонусы.



Ожидается, что в Манчестере 30-летний бразилец получит контракт до 2026 года с опцией продления на 12 месяцев и удвоенной относительно Мадрида зарплатой. Каррагер видит в этом признак отчаяния со стороны "красных дьяволов".



"Покупка игрока такого уровня напрашивалась долгое время, но я все равно нахожу это приобретение странным из-за возраста и срока контракта".



"Кажется, в феврале Каземиро исполнится 31. Речь идет о 60 миллионах фунтов и о значительном увеличении его зарплаты относительно "Реала". Он получит четырехлетний контракт, поэтому будет в клубе до своего 35-летия".



"Насчет его мастерства нет сомнений — он выиграл Лигу Чемпионов в прошлом сезоне. Но я смотрю и чувствую, что это странное приобретение. Я совершенно не могу назвать это приобретение хорошим".



"Думаю, он был и остается отличным игроком, но мне кажется, что уже через пару лет "Манчестер Юнайтед" будет искать ему замену — чисто из-за возраста, а не мастерства".



"Так что это походит на отчаяние. На месте фанатов "Манчестер Юнайтед" я бы не слишком радовался тому, куда движется клуб", — сообщил Каррагер в своем подкасте.