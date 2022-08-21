Каррагер раскритиковал трансфер Каземиро

Каземиро Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер раскритиковал решение "Манчестер Юнайтед" купить полузащитника "Реала" Каземиро.

В пятницу "Юнайтед" объявил о достигнутой договоренности с "Реалом" насчет трансфера Каземиро стоимостью 60 миллионов фунтов плюс бонусы.

Ожидается, что в Манчестере 30-летний бразилец получит контракт до 2026 года с опцией продления на 12 месяцев и удвоенной относительно Мадрида зарплатой. Каррагер видит в этом признак отчаяния со стороны "красных дьяволов".

"Покупка игрока такого уровня напрашивалась долгое время, но я все равно нахожу это приобретение странным из-за возраста и срока контракта".

"Кажется, в феврале Каземиро исполнится 31. Речь идет о 60 миллионах фунтов и о значительном увеличении его зарплаты относительно "Реала". Он получит четырехлетний контракт, поэтому будет в клубе до своего 35-летия".

"Насчет его мастерства нет сомнений — он выиграл Лигу Чемпионов в прошлом сезоне. Но я смотрю и чувствую, что это странное приобретение. Я совершенно не могу назвать это приобретение хорошим".

"Думаю, он был и остается отличным игроком, но мне кажется, что уже через пару лет "Манчестер Юнайтед" будет искать ему замену — чисто из-за возраста, а не мастерства".

"Так что это походит на отчаяние. На месте фанатов "Манчестер Юнайтед" я бы не слишком радовался тому, куда движется клуб", — сообщил Каррагер в своем подкасте.


Метки Каземиро, Каррагер, Манчестер Юнайтед, Реал

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2022 10:00

Количество просмотров Просмотров: 370

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. shakur 21.08.2022 10:12 # shakur
    Тень Фабиньо

    (ответить)

  2. sj606 21.08.2022 10:10 # sj606
    зачем Каррагер работает как эксперт если у него мозга отсутствует

    (ответить)

  3. ray-black 21.08.2022 10:08 # ray-black
    Паническая покупка. Тен Хаг вообще в курсе?)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: